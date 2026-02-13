Hindustan Hindi News
बीच सड़क भांजे ने मामा को चापड़ से गोदा, पटना में खौफनाक मर्डर; हत्यारा बोले- पत्नी को तंग करता था

Feb 13, 2026 06:11 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान एजाज ने बताया कि उसके मामा के परिवार के लोग उसकी पत्नी को प्रताड़ित करते थे। जिसके आक्रोशित होकर उसने घटना को अंजाम दिया है। मृतक रईश कपड़ों में रफू का काम करता था। पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को परिजनों को सौंप दिया गया।

पटना में पारिवारिक विवाद में भांजे ने धारदार हथियार से वार कर मामा को मार डाला। गुरुवार की दोहपर 11 बजे चौक थाना क्षेत्र के पटना साहिब स्टेशन रोड में विवेकानंद कॉलोनी मोड़ पर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की छानबीन कर रही पुलिस ने आरोपित युवक मोहम्मद एजाज को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही खूनी चापड़ को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने चौक थाना क्षेत्र के बक्शी मैदान का रहनेवाला 65 वर्षीय मो. रईश के शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी डॉ. गौरव कुमार और चौक थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार मौके पर पहुंचे। छानबीन शुरू की। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम ने भी जांच की। घटना की जानकारी होते ही परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। मृतक की बेटी शबनम खातून ने बताया कि गुरुवार की सुबह उसके पिता घर से निकले। थोड़ी देर बाद उसका फुफेरा भाई मोहम्मद एजाज भी घर से निकल गया। उसी ने पिता को मार डाला। वह अक्सर उसके पिता को हत्या की धमकी देता था। पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी है, जिसमें एजाज मो. रईश पर कई बार चापड़ से प्रहार करता हुआ दिख रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

पारिवारिक विवाद में घटना को दिया गया अंजाम

डीएसपी डॉ. गौरव ने बताया कि पारिवारकि विवाद में युवक ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एजाज को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयोग किए गए चापड़ को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान एजाज ने बताया कि उसके मामा के परिवार के लोग उसकी पत्नी को प्रताड़ित करते थे। जिसके आक्रोशित होकर उसने घटना को अंजाम दिया है। मृतक रईश कपड़ों में रफू का काम करता था। पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को परिजनों को सौंप दिया गया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
