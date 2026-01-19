सनकी भतीजे ने चाचा को काट डाला, चाची पर भी वार; वैशाली में मर्डर से सनसनी

संक्षेप: वैशाली जिले में एक सनकी भतीजे ने हंसुए से काटकर अपने चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने चाची पर भी हमला किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चाचा-भतीजे का पूर्व में कोई विवाद नहीं था।

बिहार के वैशाली जिले के राजापाकर में एक सनकी भतीजे ने अपने ही चाचा को हंसुए से काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी चाची पर भी हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। वारदात बरांटी थाना क्षेत्र के बहुआरा पंचायत के वार्ड नंबर एक की है। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे 60 वर्षीय महताबलाल सिंह को उनके ही भतीजे मंजय कुमार सिंह ने हंसुआ से काटकर मौत के घाट उतार दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मृतक की पुत्रवधू प्रिया कुमारी ने बताया कि मेरे ससुर महताबलाल सिंह खाना खाकर घर के बाहर धूप में बैठे थे। तभी मंजय कुमार सिंह हथियार से लैस होकर आया और महताब लाल सिंह पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा। बगल में ही बैठी महताब की पत्नी सकली देवी उन्हें बचाने को दौड़ी तो आरोपी भतीजे ने उन पर भी हंसुआ से वार कर दिया। इससे चाची का हाथ बुरी तरह कट गया और कमर में भी चोट आई है।

मृतक की बहू का आरोप है कि वह मदद के लिए चिल्लाई लेकिन कोई बचाने नहीं आया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शोर सुनकर वे घर की ओर दौड़े लेकिन हमलावर मंजय कुमार सिंह के हाथ में बड़ा सा हंसुआ था। वह हत्या की नीयत से उनके पीछे भी आया। इससे बाकी लोग डरकर जान बचाकर वहां से भाग गए।

सूचना पाकर बरांटी थानाध्यक्ष पप्पू कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने परिजन से घटना की जानकारी हासिल की। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी मंजय सिंह को ऊंचीडीह चौक के पास से हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।