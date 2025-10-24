Hindustan Hindi News
मामी को चूना लगा गया भांजा, तिजोरी से धीरे-धीरे चुराए 7 लाख; मौज-मस्ती में उड़ा दिए

संक्षेप: पटना में भांजे ने अपनी मामी के घर में रखी पूरी तिजोरी धीरे-धीरे साफ कर दी। आरोप है कि भांजे ने तिजोरी से 7 लाख रुपये चुराए और महंगे शौक एवं मौज-मस्ती में उन्हें उड़ा दिए। पुलिस ने आरोपी भांजे को गिरफ्तार कर लिया है।

Fri, 24 Oct 2025 08:09 AMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
मामी की तिजोरी में रखे 7 लाख रुपये भांजे ने चुरा लिए और मौज-मस्ती में पूरी रकम उड़ा दी। भांजे ने महंगे कपड़े, जूते और घड़ी भी खरीदी। यही नहीं, दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, बड़े-बड़े होटल और रेस्टोरेंटों में खाने-पीने में भी खूब खर्च किया। भांजे द्वारा मामी की तिजोरी साफ करने की यह घटना बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के नया टोला सरिस्ताबाग की है।

यह मामला गुरुवार को प्रकाश में आया। पुलिस के अनुसार, पीड़िता रिंकू देवी को परिवारिक जमीन की बिक्री के बाद 7 लाख रुपये हिस्से में मिले थे, जिसे उन्होंने घर की तिजोरी में सुरक्षित रखे हुए थे। दीपावली की पूजा के बाद जब वह तिजोरी में दिया दिखाने गईं तो सारा पैसा गायब था। रुपये गायब देखकर घर में कोहराम मच गया। रिंकू देवी का भी रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

पीड़िता ने संदेह के आधार पर अपने दूर के रिश्ते के भांजे लवकुश कुमार पर चोरी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि लवकुश अक्सर घर आता-जाता था और कई बार घंटों तक यहीं रहता था। रिंकू देवी द्वारा शक जताने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान लवकुश ने चोरी की बात स्वीकार कर ली।

हालांकि उसने 2 लाख रुपये ही चोरी करने की बात स्वीकार की है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने सारी रकम एक बार में नहीं, बल्कि धीरे-धीरे रुपये चोरी किए और खर्च करता गया। पुलिस ने लवकुश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि, नकद राशि की बरामदगी नहीं हुई है।

