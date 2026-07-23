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बिहार के औरंगाबाद में नेपाल की युवती से गैंगरेप, हैवानियत के बाद 200 रुपये देकर भागे आरोपी

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, औरंगाबाद
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बिहार के औरंगाबाद जिले में नेपाल की एक महिला से गैंगरेप किया गया है। महिला से हैवानियत के बाद आरोपी उन्हें 200 रुपये देकर फरार हो गए। इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है। 

बिहार के औरंगाबाद में नेपाल की युवती से गैंगरेप, हैवानियत के बाद 200 रुपये देकर भागे आरोपी

अपने पति के साथ रह रही नेपाल की एक महिला के साथ औरंगाबाद जिला मुख्यालय में गैंगरेप की घटना हुई। घटना मंगलवार को नगर थाना क्षेत्र में सिंचाई कॉलोनी के समीप एक जर्जर भवन में हुई। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 15 वर्षीय किशोर को भी पकड़ा गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान नगर थाना के महुआ शहीद मुहल्ला निवासी दुखहरण राम के पुत्र राकेश कुमार और नवादा के शंकर बिगहा निवासी सुधीर साव के पुत्र अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। अभिषेक और राकेश औरंगाबाद में ही टोटो चलाते हैं। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराया है।

गैंग रेप पीड़िता नेपाल की रहने वाली है। उसकी दूसरी शादी तीन साल पहले एक व्यक्ति से हुई थी, जिसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। पहली पत्नी से चार बच्चे हैं। उसका पति बाजार में घूम-घूम कर चाय बेचने का काम करता है और वह बच्चों की देखरेख करती है। 21 जुलाई को शाम पांच बजे वह घर के बाहर खड़ी थी।

इसी दौरान उसी मुहल्ले का रहने वाला किशोर आया और उसके बच्चों को घुमाने की बात कह कर उसे अपने टोटो पर बिठा लिया। टोटो पर पहले से जीतू उर्फ पाली और अभिषेक बैठे हुए थे। मछली मंडी के समीप सोन कॉलोनी स्थित शिव मंदिर के पास एक पुराने जर्जर भवन में उक्त तीनों ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया और उसके साथ मारपीट की। इस बीच उसके बच्चे को मोबाइल फोन देकर चुप कर दिया गया।

गैंगरेप के बाद तीनों अभियुक्त, पीड़ित महिला को पानी टंकी के पास छोड़कर भाग निकले। जाते समय उक्त तीनों ने उसे सौ रुपए दिए और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थानाध्यक्ष बबन बैठा के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। टीम ने छापेमारी करते हुए विधि विरुद्ध बालक सहित दो अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दो लोगों को जेल भेजा जा रहा है जबकि एक नाबालिग बच्चे को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा।

जर्जर भवन में दिया घटना को अंजाम

गैंगरेप की इस घटना के बाद महिला सदमे में नजर आई। पीड़ित महिला ने पूछताछ में जानकारी दी कि वह उक्त युवक को पहचानती है जो नाबालिग है। वह उसी के मुहल्ले का रहने वाला है जहां वह रहती है। कुछ समय पूर्व जिस व्यक्ति से महिला की शादी हुई, उसकी पत्नी की मौत के बाद वह मुहल्ले में आई थी। उसका पति घूम घूम कर चाय बेचकर परिवार का भरण पोषण करता है। अभियुक्तों को लेकर उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह की भी हरकत कर सकते हैं। बताया गया कि शुरुआत में विधि विरूद्ध बालक ही महिला को लेकर आगे जा रहा था तभी टोटो चलाने वाले युवक भी उसके साथ चल दिए।

इसके बाद उक्त लोग टोटो लेकर पहले बाईपास के समीप चले गए। इसके बाद घूमते हुए औरंगाबाद आ गए। यहां सिंचाई कॉलोनी के पास जर्जर भवन में महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि न्यायालय में पीड़िता का बयान दर्ज कराया जा रहा है। इसके अलावा महिला की मेडिकल जांच भी कराई जा रही है। पीड़िता ने पुलिस के सामने तीनों की पहचान की है। इस मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई की जानी है। पीड़िता को धमकाने या प्रलोभन देने का प्रयास करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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