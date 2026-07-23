बिहार के औरंगाबाद में नेपाल की युवती से गैंगरेप, हैवानियत के बाद 200 रुपये देकर भागे आरोपी

बिहार के औरंगाबाद जिले में नेपाल की एक महिला से गैंगरेप किया गया है। महिला से हैवानियत के बाद आरोपी उन्हें 200 रुपये देकर फरार हो गए। इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है।

अपने पति के साथ रह रही नेपाल की एक महिला के साथ औरंगाबाद जिला मुख्यालय में गैंगरेप की घटना हुई। घटना मंगलवार को नगर थाना क्षेत्र में सिंचाई कॉलोनी के समीप एक जर्जर भवन में हुई। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 15 वर्षीय किशोर को भी पकड़ा गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान नगर थाना के महुआ शहीद मुहल्ला निवासी दुखहरण राम के पुत्र राकेश कुमार और नवादा के शंकर बिगहा निवासी सुधीर साव के पुत्र अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। अभिषेक और राकेश औरंगाबाद में ही टोटो चलाते हैं। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराया है।

गैंग रेप पीड़िता नेपाल की रहने वाली है। उसकी दूसरी शादी तीन साल पहले एक व्यक्ति से हुई थी, जिसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। पहली पत्नी से चार बच्चे हैं। उसका पति बाजार में घूम-घूम कर चाय बेचने का काम करता है और वह बच्चों की देखरेख करती है। 21 जुलाई को शाम पांच बजे वह घर के बाहर खड़ी थी।

इसी दौरान उसी मुहल्ले का रहने वाला किशोर आया और उसके बच्चों को घुमाने की बात कह कर उसे अपने टोटो पर बिठा लिया। टोटो पर पहले से जीतू उर्फ पाली और अभिषेक बैठे हुए थे। मछली मंडी के समीप सोन कॉलोनी स्थित शिव मंदिर के पास एक पुराने जर्जर भवन में उक्त तीनों ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया और उसके साथ मारपीट की। इस बीच उसके बच्चे को मोबाइल फोन देकर चुप कर दिया गया।

गैंगरेप के बाद तीनों अभियुक्त, पीड़ित महिला को पानी टंकी के पास छोड़कर भाग निकले। जाते समय उक्त तीनों ने उसे सौ रुपए दिए और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थानाध्यक्ष बबन बैठा के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। टीम ने छापेमारी करते हुए विधि विरुद्ध बालक सहित दो अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दो लोगों को जेल भेजा जा रहा है जबकि एक नाबालिग बच्चे को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा।

जर्जर भवन में दिया घटना को अंजाम गैंगरेप की इस घटना के बाद महिला सदमे में नजर आई। पीड़ित महिला ने पूछताछ में जानकारी दी कि वह उक्त युवक को पहचानती है जो नाबालिग है। वह उसी के मुहल्ले का रहने वाला है जहां वह रहती है। कुछ समय पूर्व जिस व्यक्ति से महिला की शादी हुई, उसकी पत्नी की मौत के बाद वह मुहल्ले में आई थी। उसका पति घूम घूम कर चाय बेचकर परिवार का भरण पोषण करता है। अभियुक्तों को लेकर उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह की भी हरकत कर सकते हैं। बताया गया कि शुरुआत में विधि विरूद्ध बालक ही महिला को लेकर आगे जा रहा था तभी टोटो चलाने वाले युवक भी उसके साथ चल दिए।