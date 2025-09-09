नेपाल हिंसा: जनकपुरधाम में उपद्रवियों का बवाल, सरकारी और पार्टी दफ्तरों को फूंक दिया

नेपाल में हिंसा के बीच आन्दोलनकारियों ने जनकपुरधाम के मधेश प्रदेश के सचिवालय, सीडीओ कार्यालय, भंसार कार्यालय, जिला ट्राफिक कार्यालय सहित कई वार्ड कार्यालय में आगजनी तथा तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों के समक्ष पुलिस मूकदर्शक बनी रही।

नेपाल में जेन जेड युवाओं के द्वारा सोशल मीडिया तथा भ्रष्टाचार के विरोध में किए गये प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा गोलीवारी में काठमांडू में 20 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गयी। वहीं 400 से अधिक घायल भी हो गए। इस घटना के बाद नेपाल के सभी शहरों में मंगलवार को युवाओं ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। मंगलवार को आन्दोलनकारियों ने जनकपुरधाम के मधेश प्रदेश के सचिवालय, सीडीओ कार्यालय, भंसार कार्यालय, जिला ट्राफिक कार्यालय सहित कई वार्ड कार्यालय में आगजनी तथा तोड़फोड़ की है।

इसी तरह प्रदर्शनकारियों ने पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विमलेंद्र निधि के मिल्स एरिया स्थित आवास में तथा नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ के ब्रह्मपुरी स्थित घर में आगजनी की है। इसी तरह नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी के पार्टी कार्यालय में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारियों के समक्ष पुलिस मूकदर्शक बनी रही।