नेपाल में भीषण सड़क हादसा, मनकामना मंदिर से लौट रहे भक्तों की बस खाई में गिरी; 7 भारतीयों की मौत
गोरखा जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब बस मनकामना मंदिर से तीर्थयात्रा पूरी कर लौट रही थी। बस में चालक और सह-चालक सहित कुल 16 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
पड़ोसी मुल्क नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है और सात अन्य लोग घायल हो गए हैं। नेपाल के गोरखा जिले में शनिवार को हुए सड़क हादसे में सात भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। मनकामना मंदिर के दर्शन कर वापस लौट रही एक इलेक्ट्रिक माइक्रो बस शहीद लखन ग्रामीण नगरपालिका-3 स्थित कनटार के समीप अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गोरखा जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब बस मनकामना मंदिर से तीर्थयात्रा पूरी कर लौट रही थी। बस में चालक और सह-चालक सहित कुल 16 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
पुलिस निरीक्षक राजन लम्साल ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर ही पांच महिलाओं और दो पुरुषों ने दम तोड़ दिया। सभी मृतक दक्षिण भारतीय नागरिक थे। मृतकों की पहचान मुतु कुमार (58), अनामलिक (58), मिनाक्षी (59), शिवगामी (53), विजयाल (57), मीणा (58) और तमिलारेशी (60) के रूप में हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दुर्घटना में घायल हुए सात अन्य भारतीय श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर इलाज के लिए पुराने भरतपुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घायलों की सूची में सोरनम (62), मंगदा जलम (65), सुभद्रा (75), मायला (65), सरोजा (73), भाग्यलक्ष्मी (65) और मीनाक्षी (34) शामिल हैं। इनके अलावा, बस का चालक और सह-चालक, जो नेपाली नागरिक हैं, वे भी गंभीर रूप से घायल हैं। वे आईसीयू में भर्ती हैं।प्रारंभिक जांच में रात्रि और नए रूट के कारण वाहन के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है, लेकिन दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस गहन जांच कर रही है। नेपाल पुलिस मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने और उनके स्वजन तक सूचना पहुँचाने में जुटी है।