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नेपाल की बारिश ने बढ़ाई बिहार की टेंशन, महानंदा नदी खतरे के निशान के पार; इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान
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Bihar Flood Alert: बिहार के पूर्णिया और कटिहार में महानंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, वहीं कोसी बराज से 57,435 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है।

नेपाल की बारिश ने बढ़ाई बिहार की टेंशन, महानंदा नदी खतरे के निशान के पार; इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द

Bihar Flood Alert: नेपाल बिहार के सीमांचल जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश ने सूबे में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर कर दी है। महानंदा और कोसी सहित अन्य सहायक नदियों के उफान पर आने से पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और सुपौल जिलों में रहने वाली बड़ी आबादी पर आफत मंडराने लगी है। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, पूर्णिया जिले के डेंगराह और कटिहार में शनिवार को महानंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी है। नदी के इस रौद्र रूप के कारण बायसी अनुमंडल क्षेत्र के निचले इलाकों और दीयारा के खेतों में बाढ़ का पानी बहुत तेजी से फैलने लगा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों के ग्रामीण पूरी तरह सहमे हुए हैं। स्थिति को भांपते हुए जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए हैं और संवेदनशील तटबंधों पर चौबीसों घंटे विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है।

24 घंटे में 175 सेमी चढ़ी महानंदा, कदवा के लिलजी धार में घुसा पानी

महानंदा उप प्रमंडल पूर्णिया केंद्रीय जल आयोग (CWA) क्षेत्र के अधिकारी अमर कुमार और बायसी के एसडीएम अभिषेक रंजन ने संयुक्त रूप से बताया कि बंगाल और नेपाल से भारी मात्रा में पानी आने के कारण जलस्तर में यह वृद्धि शुरू हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, महानंदा नदी के जलस्तर में बीते 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 175 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि पिछले तीन-चार दिनों में यह उछाल 200 सेंटीमीटर से अधिक रहा है। इस उफान के चलते कटिहार के कदवा प्रखंड स्थित लिलजी धार में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे धनगामा, शर्मा टोला और यादव टोला समेत दर्जनों गांवों का मुख्य बाजार से सड़क संपर्क पूरी तरह भंग हो गया है। हालांकि, कार्यपालक अभियंता कृपानाथ चंद्र विश्वास ने स्पष्ट किया है कि पानी अभी खेतों में ही फैला है और रिहायशी बस्तियों को सुरक्षित रखने के लिए कटाव रोकने का काम युद्धस्तर पर जारी है।

कोसी बराज पर सीजन का सबसे बड़ा डिस्चार्ज

महानंदा के साथ-साथ कोसी नदी का बढ़ता जलस्तर भी उत्तर बिहार की टेंशन को लगातार दोगुना कर रहा है। वीरपुर (सुपौल) से मिली रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 के इस चालू मानसून सीजन में पहली बार कोसी बराज पर जलप्रवाह 50 हजार के आंकड़े को पार करते हुए शनिवार दोपहर तीन बजे 57,435 क्यूसेक डिस्चार्ज दर्ज किया गया है। मुख्य अभियंता (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) संजीव शैलेश ने बताया कि नदी का जलस्तर अभी और अधिक बढ़ने की पूरी संभावना है। इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सभी इंजीनियरों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें चौबीसों घंटे कार्यस्थल पर तैनात रहने का कड़ा निर्देश जारी किया है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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