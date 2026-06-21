नेपाल की बारिश ने बढ़ाई बिहार की टेंशन, महानंदा नदी खतरे के निशान के पार; इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द
Bihar Flood Alert: बिहार के पूर्णिया और कटिहार में महानंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, वहीं कोसी बराज से 57,435 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है।
Bihar Flood Alert: नेपाल बिहार के सीमांचल जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश ने सूबे में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर कर दी है। महानंदा और कोसी सहित अन्य सहायक नदियों के उफान पर आने से पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और सुपौल जिलों में रहने वाली बड़ी आबादी पर आफत मंडराने लगी है। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, पूर्णिया जिले के डेंगराह और कटिहार में शनिवार को महानंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी है। नदी के इस रौद्र रूप के कारण बायसी अनुमंडल क्षेत्र के निचले इलाकों और दीयारा के खेतों में बाढ़ का पानी बहुत तेजी से फैलने लगा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों के ग्रामीण पूरी तरह सहमे हुए हैं। स्थिति को भांपते हुए जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए हैं और संवेदनशील तटबंधों पर चौबीसों घंटे विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है।
24 घंटे में 175 सेमी चढ़ी महानंदा, कदवा के लिलजी धार में घुसा पानी
महानंदा उप प्रमंडल पूर्णिया केंद्रीय जल आयोग (CWA) क्षेत्र के अधिकारी अमर कुमार और बायसी के एसडीएम अभिषेक रंजन ने संयुक्त रूप से बताया कि बंगाल और नेपाल से भारी मात्रा में पानी आने के कारण जलस्तर में यह वृद्धि शुरू हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, महानंदा नदी के जलस्तर में बीते 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 175 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि पिछले तीन-चार दिनों में यह उछाल 200 सेंटीमीटर से अधिक रहा है। इस उफान के चलते कटिहार के कदवा प्रखंड स्थित लिलजी धार में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे धनगामा, शर्मा टोला और यादव टोला समेत दर्जनों गांवों का मुख्य बाजार से सड़क संपर्क पूरी तरह भंग हो गया है। हालांकि, कार्यपालक अभियंता कृपानाथ चंद्र विश्वास ने स्पष्ट किया है कि पानी अभी खेतों में ही फैला है और रिहायशी बस्तियों को सुरक्षित रखने के लिए कटाव रोकने का काम युद्धस्तर पर जारी है।
कोसी बराज पर सीजन का सबसे बड़ा डिस्चार्ज
महानंदा के साथ-साथ कोसी नदी का बढ़ता जलस्तर भी उत्तर बिहार की टेंशन को लगातार दोगुना कर रहा है। वीरपुर (सुपौल) से मिली रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 के इस चालू मानसून सीजन में पहली बार कोसी बराज पर जलप्रवाह 50 हजार के आंकड़े को पार करते हुए शनिवार दोपहर तीन बजे 57,435 क्यूसेक डिस्चार्ज दर्ज किया गया है। मुख्य अभियंता (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) संजीव शैलेश ने बताया कि नदी का जलस्तर अभी और अधिक बढ़ने की पूरी संभावना है। इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सभी इंजीनियरों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें चौबीसों घंटे कार्यस्थल पर तैनात रहने का कड़ा निर्देश जारी किया है।
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