नेपाल में मूसलाधार बारिश से सीमांचल में आफत, महानंदा नदी खतरे के निशान के पार; परमान और कनकई का भी बढ़ा जलस्तर
Bihar Flood Alert: नेपाल में भारी बारिश के बाद किशनगंज के तैयबपुर में महानंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। परमान और कनकई नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है।
Bihar Flood Alert: नेपाल के तराई क्षेत्रों और बिहार के सीमांचल के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का अब बेहद खतरनाक असर नदियों के जलस्तर पर दिखाई देने लगा है। नेपाल से आने वाले पानी के दबाव के कारण किशनगंज और पूर्णिया जिलों में बाढ़ का संकट गहराने लगा है। रिपोर्ट के अनुसार, किशनगंज जिले के तैयबपुर में महानंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच भारी दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि, कनकई और परमान नदियां अभी खतरे के निशान से थोड़ा नीचे बह रही हैं, लेकिन उनके जलस्तर में भी लगातार तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। संभावित बाढ़ और भीषण नदी कटाव के खतरे को भांपते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और नदियों के तटीय इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है।
24 घंटे के भीतर उफान पर आई महानंदा
महानंदा उप प्रमंडल पूर्णिया केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी अमर कुमार ने बताया कि नेपाल की तराई एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों में जल प्रवाह तेजी से बढ़ा है। किशनगंज जिले के तैयबपुर में महानंदा नदी का खतरा स्तर 66.000 मीटर निर्धारित है। गुरुवार शाम छह बजे यहाँ नदी का जलस्तर 64.580 मीटर पर था, जो महज 24 घंटे के भीतर शुक्रवार शाम छह बजे बढ़कर 66.400 मीटर पर पहुंच गया और खतरे के निशान को पार कर गया। इसके साथ ही पूर्णिया जिले के डेंगराह घाट पर महानंदा नदी का खतरा स्तर 35.650 मीटर दर्ज किया गया है। शुक्रवार की देर शाम बायसी अनुमंडल के डेंगराह पुल के नीचे महानंदा नदी का पानी पूरी तरह फैल चुका है, जिससे आसपास के खेतों और गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है।
कनकई और परमान नदी के बढ़ते जलस्तर से बढ़ी बेचैनी
बाढ़ नियंत्रण कार्यालय द्वारा देर शाम जारी की गई स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल के चरघरिया में कनकई नदी का खतरा स्तर 46.940 मीटर निर्धारित है, जहाँ जलस्तर गुरुवार के 44.740 मीटर से बढ़कर शुक्रवार शाम को 45.200 मीटर हो गया है। इसी प्रकार, अररिया जिले में बहने वाली परमान नदी का खतरा स्तर 47.000 मीटर है, जो गुरुवार के 45.170 मीटर से उछलकर शुक्रवार शाम को 45.260 मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक तीनों नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बायसी के एसडीएम अभिषेक रंजन ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए प्रशासन पानी के उतार-चढ़ाव और नदी कटाव वाले संवेदनशील क्षेत्रों की चौबीसों घंटे निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण कार्यालय को भी पूरी तरह मुस्तैद रहने का कड़ा निर्देश जारी कर दिया गया है।
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