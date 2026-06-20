Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नेपाल में मूसलाधार बारिश से सीमांचल में आफत, महानंदा नदी खतरे के निशान के पार; परमान और कनकई का भी बढ़ा जलस्तर

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, बायसी
Follow us on Google News
share

Bihar Flood Alert: नेपाल में भारी बारिश के बाद किशनगंज के तैयबपुर में महानंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। परमान और कनकई नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है।

नेपाल में मूसलाधार बारिश से सीमांचल में आफत, महानंदा नदी खतरे के निशान के पार; परमान और कनकई का भी बढ़ा जलस्तर

Bihar Flood Alert: नेपाल के तराई क्षेत्रों और बिहार के सीमांचल के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का अब बेहद खतरनाक असर नदियों के जलस्तर पर दिखाई देने लगा है। नेपाल से आने वाले पानी के दबाव के कारण किशनगंज और पूर्णिया जिलों में बाढ़ का संकट गहराने लगा है। रिपोर्ट के अनुसार, किशनगंज जिले के तैयबपुर में महानंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच भारी दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि, कनकई और परमान नदियां अभी खतरे के निशान से थोड़ा नीचे बह रही हैं, लेकिन उनके जलस्तर में भी लगातार तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। संभावित बाढ़ और भीषण नदी कटाव के खतरे को भांपते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और नदियों के तटीय इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है।

24 घंटे के भीतर उफान पर आई महानंदा

महानंदा उप प्रमंडल पूर्णिया केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी अमर कुमार ने बताया कि नेपाल की तराई एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों में जल प्रवाह तेजी से बढ़ा है। किशनगंज जिले के तैयबपुर में महानंदा नदी का खतरा स्तर 66.000 मीटर निर्धारित है। गुरुवार शाम छह बजे यहाँ नदी का जलस्तर 64.580 मीटर पर था, जो महज 24 घंटे के भीतर शुक्रवार शाम छह बजे बढ़कर 66.400 मीटर पर पहुंच गया और खतरे के निशान को पार कर गया। इसके साथ ही पूर्णिया जिले के डेंगराह घाट पर महानंदा नदी का खतरा स्तर 35.650 मीटर दर्ज किया गया है। शुक्रवार की देर शाम बायसी अनुमंडल के डेंगराह पुल के नीचे महानंदा नदी का पानी पूरी तरह फैल चुका है, जिससे आसपास के खेतों और गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है।

कनकई और परमान नदी के बढ़ते जलस्तर से बढ़ी बेचैनी

बाढ़ नियंत्रण कार्यालय द्वारा देर शाम जारी की गई स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल के चरघरिया में कनकई नदी का खतरा स्तर 46.940 मीटर निर्धारित है, जहाँ जलस्तर गुरुवार के 44.740 मीटर से बढ़कर शुक्रवार शाम को 45.200 मीटर हो गया है। इसी प्रकार, अररिया जिले में बहने वाली परमान नदी का खतरा स्तर 47.000 मीटर है, जो गुरुवार के 45.170 मीटर से उछलकर शुक्रवार शाम को 45.260 मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक तीनों नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बायसी के एसडीएम अभिषेक रंजन ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए प्रशासन पानी के उतार-चढ़ाव और नदी कटाव वाले संवेदनशील क्षेत्रों की चौबीसों घंटे निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण कार्यालय को भी पूरी तरह मुस्तैद रहने का कड़ा निर्देश जारी कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:NEET परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए राहत, इन रूटों पर दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें
ये भी पढ़ें:बिहार में गाड़ियों की हुई रिकॉर्डतोड़ बिक्री, मर्सिडीज के भी कद्रदान बढ़े
ये भी पढ़ें:मुजफ्फरपुर में ठिठका मॉनसून, पटना में बादलों का डेरा; बिहार में आज मौसम कैसा

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News In Hindi Latest Hindi News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।