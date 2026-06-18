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प्रिंस यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं नेपाल पुलिस, अब विसरा जांच की तैयारी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, फारबिसगंज, अररिया
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रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत कैसे हुई? इसपर सस्पेंस और भी गहरा गया है। दरअसल प्रिंस यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुद नेपाल पुलिस भी संतुष्ट नहीं है। अब पुलिस प्रिंस यादव के विसरा जांच कराने की बात कह रही है। 

प्रिंस यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं नेपाल पुलिस, अब विसरा जांच की तैयारी

पटना स्थित ज्ञान बिंदू जी.एस. एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। नेपाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इस बीच प्रिंस यादव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गया है लेकिन नेपाल पुलिस इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी संतुष्ट नहीं है। अब पुलिस प्रिंस यादव के विसरा की जांच कराने की तैयारी में है। नेपाल के बिराटनगर-10 स्थित एक होटल में भारतीय युवक प्रिंस कुमार यादव की संदिग्ध मौत के मामले की जांच और तेज कर दी गई है। नेपाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। ऐसे में मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विसरा जांच कराई जा रही है तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की अतिरिक्त राय भी ली जा रही है। मोरंग पुलिस के अनुसार शनिवार रात होटल में तबीयत बिगड़ने के बाद भारतीय युवक प्रिंस कुमार यादव को मृत घोषित किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू की गहन जांच में जुटी हुई है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगलवार को प्राप्त हुई, लेकिन उसमें हत्या अथवा अन्य किसी आपराधिक कारण की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो सकी है। इसी वजह से पुलिस ने विसरा जांच रिपोर्ट का इंतजार शुरू कर दिया है। मोरंग पुलिस के प्रवक्ता एवं डीएसपी मकेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए विशेषज्ञ चिकित्सकों से रिपोर्ट का पुनर्मूल्यांकन कराया जा रहा है और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के समय मृतक के साथ होटल में ठहरे चार भारतीय नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में रखा है। इनमें बिहार के सहरसा निवासी 25 वर्षीय अंकित कुमार यादव, 27 वर्षीय रोशन यादव, 21 वर्षीय लाटू यादव तथा 30 वर्षीय जयराम यादव शामिल हैं। पूछताछ के लिए एक नेपाली नागरिक को भी पुलिस ने अपने नियंत्रण में रखा है।

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अदालत से रिमांड अवधि बढ़ाकर पुलिस मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी है। बताया जाता है कि मृतक प्रिंस कुमार यादव ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद के भाई थे। इससे पूर्व बिहार की राजधानी पटना में दो कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद के बाद कई लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसी क्रम में प्रिंस कुमार यादव और उनके कुछ साथी नेपाल पहुंचे थे, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई।नेपाल-भारत सीमा से जुड़े इस संवेदनशील मामले को देखते हुए मोरंग पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है और विसरा जांच रिपोर्ट तथा अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभी तक हत्या की पुष्टि नहीं हुई है और न ही मौत के कारणों को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष निकाला गया है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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