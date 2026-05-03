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नेपाल राजी, बिहार को कोसी-गंडक की तबाही से मिलेगी बड़ी राहत; क्या है प्लान

May 03, 2026 07:39 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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कोसी वनटप्पू क्षेत्र में कराए जाने वाले कटाव निरोधक और बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों और वाहनों के दिन-रात आवागमन पर सहमति बनी। कोसी बराज पर वाहनों की गति सीमित करने के लिए संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपाय अपनाने पर सहमति बनी।

नेपाल राजी, बिहार को कोसी-गंडक की तबाही से मिलेगी बड़ी राहत; क्या है प्लान

कोसी और गंडक से बिहार में होने वाली तबाही पर नेपाल में मंथन हुआ। भारत-नेपाल के बीच कई मसलों पर सहमति बनी। गंडक परियोजनाओं की संयुक्त समिति (जेसीकेजीपी) की दो दिवसीय 11वीं बैठक 30 अप्रैल- 01 मई को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई। बैठक में भारत व नेपाल के बीच कोसी एवं गंडक परियोजनाओं से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर विमर्श किया गया। बैठक में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल और नेपाल पक्ष का प्रतिनिधित्व जलस्त्रोत एवं सिंचाई विभाग के महानिदेशक मित्र बराल ने किया।

जल संसाधन विभाग के अनुसार बैठक में पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किमी नेपाल भाग, कोसी बराज सहित पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के एफ्लक्स बांध, तटबंधों, वाल्मिकीनगर अवस्थित गंडक बराज क्षेत्र और मुख्य पश्चिमी नहर के भागों को शीघ्र अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए नेपाल ने सहमति प्रदान की। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के बांध पर लगाए गए बिजली के खम्भों को स्थानांतरित करने पर भी सहमति बनी। इस बात पर भी सहमति बनी कि कोसी परियोजना अन्तर्गत लीज्ड भूमि का सीमांकान जीपीएस तकनीक और स्थल पर भौतिक रूप में एक समय सीमा के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा।

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कोसी बराज पर वाहनों की गति सीमित की जाएगी

कोसी वनटप्पू क्षेत्र में कराए जाने वाले कटाव निरोधक और बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों और वाहनों के दिन-रात आवागमन पर सहमति बनी। कोसी बराज पर वाहनों की गति सीमित करने के लिए संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपाय अपनाने पर सहमति बनी। बाढ़ अवधि में कोसी नदी का जलश्राव अत्याधिक रहने पर स्थानीय नागरिकों द्वारा कोसी बराज पर लकड़ी निकालने, मछली मारने इत्यादि अन्य गतिविधियों के कारण बराज के सामान्य संचालन में हो रही बाधा को दूर करने का आश्वासन नेपाली पक्ष के द्वारा दिया गया।

नेपाली पक्ष के द्वारा नेपाल परिक्षेत्र में स्थानीय नगरपालिका एवं ग्राम पालिकओ द्वारा कोसी परियोजना के वाहनों के सड़क पर आवागमन पर लगाए जाने वाले स्थानीय कर को भारत और नेपाल के बीच हुए समझौता के अनुरूप नहीं माना गया एवं इसे रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

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नेपाल भाग में अवस्थित पश्चिमी कोसी मुख्य नहर तथा वाल्मिकीनगर गंडक बराज से निकलने वाली मुख्य नहर के कमांड क्षेत्र में कुछ स्थलों पर जलजमाव के निराकरण के लिए संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाएगा। नेपाल ने उम्मीद जताया कि कोसी का प्रवाह जारी रहेगा। बैठक में अभियंता प्रमुख वरुण कुमार और ब्रजेश मोहन, मुख्य अभियंता संजीव शैलेश, अनिल कुमार मंडल, अधीक्षण अभियंता अवधेश कुमार सिन्हा, चंद्रशेखर कुमार और प्रशांत सोनी मौजूद रहे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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