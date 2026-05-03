नेपाल राजी, बिहार को कोसी-गंडक की तबाही से मिलेगी बड़ी राहत; क्या है प्लान

कोसी वनटप्पू क्षेत्र में कराए जाने वाले कटाव निरोधक और बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों और वाहनों के दिन-रात आवागमन पर सहमति बनी। कोसी बराज पर वाहनों की गति सीमित करने के लिए संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपाय अपनाने पर सहमति बनी।

कोसी और गंडक से बिहार में होने वाली तबाही पर नेपाल में मंथन हुआ। भारत-नेपाल के बीच कई मसलों पर सहमति बनी। गंडक परियोजनाओं की संयुक्त समिति (जेसीकेजीपी) की दो दिवसीय 11वीं बैठक 30 अप्रैल- 01 मई को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई। बैठक में भारत व नेपाल के बीच कोसी एवं गंडक परियोजनाओं से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर विमर्श किया गया। बैठक में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल और नेपाल पक्ष का प्रतिनिधित्व जलस्त्रोत एवं सिंचाई विभाग के महानिदेशक मित्र बराल ने किया।

जल संसाधन विभाग के अनुसार बैठक में पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किमी नेपाल भाग, कोसी बराज सहित पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के एफ्लक्स बांध, तटबंधों, वाल्मिकीनगर अवस्थित गंडक बराज क्षेत्र और मुख्य पश्चिमी नहर के भागों को शीघ्र अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए नेपाल ने सहमति प्रदान की। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के बांध पर लगाए गए बिजली के खम्भों को स्थानांतरित करने पर भी सहमति बनी। इस बात पर भी सहमति बनी कि कोसी परियोजना अन्तर्गत लीज्ड भूमि का सीमांकान जीपीएस तकनीक और स्थल पर भौतिक रूप में एक समय सीमा के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा।

कोसी बराज पर वाहनों की गति सीमित की जाएगी कोसी वनटप्पू क्षेत्र में कराए जाने वाले कटाव निरोधक और बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों और वाहनों के दिन-रात आवागमन पर सहमति बनी। कोसी बराज पर वाहनों की गति सीमित करने के लिए संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपाय अपनाने पर सहमति बनी। बाढ़ अवधि में कोसी नदी का जलश्राव अत्याधिक रहने पर स्थानीय नागरिकों द्वारा कोसी बराज पर लकड़ी निकालने, मछली मारने इत्यादि अन्य गतिविधियों के कारण बराज के सामान्य संचालन में हो रही बाधा को दूर करने का आश्वासन नेपाली पक्ष के द्वारा दिया गया।

नेपाली पक्ष के द्वारा नेपाल परिक्षेत्र में स्थानीय नगरपालिका एवं ग्राम पालिकओ द्वारा कोसी परियोजना के वाहनों के सड़क पर आवागमन पर लगाए जाने वाले स्थानीय कर को भारत और नेपाल के बीच हुए समझौता के अनुरूप नहीं माना गया एवं इसे रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।