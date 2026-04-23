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62 रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर टैक्स, नेपाल में फरमान से मधेशी परेशान; भारतीय बाजार पर भी असर

Apr 23, 2026 11:08 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, नरकटियागंज, पश्चिम चंपारण
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सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित थोक विक्रेताओं की दुकानों में नहीं के बराबर ग्राहक आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि सरकार के आदेश से उन्हें परेशानी तो है ही,साथ ही नेपाली लोगों के मुताबिक रोजमर्रा का खर्च बढ़ गया है। रोटी-बेटी वाला खुला आवागमन टूट रहा है।

62 रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर टैक्स, नेपाल में फरमान से मधेशी परेशान; भारतीय बाजार पर भी असर

नेपाल सरकार के नए फरमान से मधेशी क्षेत्रों के नेपाली नागरिक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। खासकर उनके रसोई घरों का बजट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्हें खानपान की कई वस्तुओं पर अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। नेपाली सरकार के फरमान का असर भारतीय सीमावर्ती बाजारों पर भी पड़ा है। पड़ोसी देश के नागरिकों की आवाजाही कम हुई है और दुकानों से खरीदारी घटी है। नरकटियागंज के पुरानी बाजार में एक विवाह समारोह में शामिल होने आए नेपाल के राजेश्वर प्रसाद व मुर्तुजा अंसारी ने बताया कि नेपाल सरकार द्वारा अप्रैल 2026 से लागू किए गए नए नियम ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है।

इसके मुताबिक भारत से 100 नेपाली (भारतीय करीब 62 रुपए) रुपए से अधिक मूल्य का सामान लाने पर कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य होगा। जबकि पूर्व में हजारों की घरेलू खरीदारी पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन से रक्सौल जा रहे नेपाली नागरिक वीरेन्द्र श्रेष्ठ, सीताराम काजी व सुशील महतो ने बताया कि वे सभी नेपाल के तराई इलाके के निवासी हैं।

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उन्होंने बताया कि बीरगंज, विराटनगर, जनकपुर समेत सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग रोजमर्रा का सामान रक्सौल,जोगबनी, सुनौली आदि भारतीय बाजारों से करते हैं। सीमावर्ती नेपाली खासकर किराना सामग्रियों तथा तेल,साबुन, कपड़े, दवा आदि भारतीय बाजारों से ही करते रहे हैं। इसका कारण सस्ता सामान मिलना है। उन्होंने कहा कि 100 रुपए नेपाली से ऊपर की खरीद पर 5 से 80 प्रतिशत तक टैक्स लगने से भोजन की थाली महंगी हो गई है ।

भारतीय दुकानदारों की बढ़ी परेशानी

सीमावर्ती बाजारों के दुकानदारों ने बताया कि यहां की अधिकांश दुकानें नेपाली ग्राहकों से चलती थीं। किंतु नेपाल सरकार के नए आदेश से बिक्री में भारी गिरावट आई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित थोक विक्रेताओं की दुकानों में नहीं के बराबर ग्राहक आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि सरकार के आदेश से उन्हें परेशानी तो है ही,साथ ही नेपाली लोगों के मुताबिक रोजमर्रा का खर्च बढ़ गया है। रोटी-बेटी वाला खुला आवागमन टूट रहा है। इससे मधेश में गुस्सा है।

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बॉर्डर पर हो रही सख्ती से जांच, लोग हुए परेशान

नेपाली नागरिकों ने बताया कि नेपाल आर्म्ड फोर्स द्वारा चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। अब बैग की भी चेकिंग हो रही है। साथ ही लाउडस्पीकर से अनाउंस भी किया जा रहा है कि टैक्स दो वरना कार्रवाई होगी। भारतीय नंबर की प्राइवेट गाड़ियां बिना परमिशन नेपाल नहीं जा सकती हैं। वहीं चेकपोस्ट पर चेकिंग को लेकर हमेशा भीड़ रह रही है। उनका कहना है कि सुरक्षा को लेकर हर पैकेट खोल कर चेकिंग किया जा रहा है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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