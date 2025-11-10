Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsnepal border seal befor 48 hours of voting in second phase of bihar election
बिहार चुनाव: दूसरे चरण की वोटिंग से 48 घंटे पहले नेपाल सीमा सील, केंद्रीय बलों की 1500 से अधिक कंपनियां तैनात

बिहार चुनाव: दूसरे चरण की वोटिंग से 48 घंटे पहले नेपाल सीमा सील, केंद्रीय बलों की 1500 से अधिक कंपनियां तैनात

संक्षेप: Bihar Elections: मतदान के 48 घंटे पहले चंपारण से किशनगंज तक भारत और नेपाल को जोड़ने वाली 700 किमी से अधिक लंबी सीमा को सील कर दिया गया है। बीएसएफ और पुलिस गश्ती और जांच अभियान चला रही हैं।

Mon, 10 Nov 2025 06:56 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में सीमाई चुनौतियां, नक्सल प्रभाव को साधना पुलिस-प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस कारण मतदान से 48 घंटे पहले ही नेपाल सीमा सील कर दी गई है। झारखंड और यूपी से लगी बिहार की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा गई है। इस चरण में एक दर्जन जिले अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय सीमाओं को साझा करते हैं। कुछ में नक्सलियों का भी आंशिक प्रभाव है। इसको देखते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं।

मतदान के 48 घंटे पहले चंपारण से किशनगंज तक भारत और नेपाल को जोड़ने वाली 700 किमी से अधिक लंबी सीमा को सील कर दिया गया है। बीएसएफ और पुलिस गश्ती और जांच अभियान चला रही हैं। झारखंड, यूपी और बंगाल से लगे जिलों में चौकसी बढ़ा दी गयी है। इन जिलों में 450 चौकियां बनाई गई हैं। पड़ोसी राज्य के जिलों में भी मिरर चेक पोस्ट बने हैं।

केंद्रीय बलों की 1500 से अधिक कंपनियां तैनात

केंद्रीय बलों (सीएपीएफ) की 1500 से अधिक कंपनियों को दूसरे चरण के सभी 20 जिलों में तैनात कर दिया गया है। इनके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल (बी-सैप) की 50 कंपनियां, करीब 20 हजार प्रशिक्षु सिपाही और 22 हजार से अधिक होमगार्ड जवान एवं दफादार-चौकीदार को भी तैनात किए गए हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अत्याधुनिक हथियार से सुसज्जित सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर लगे हैं। पुलिस सेटेलाइट फोन और ड्रोन से इलाके की निगरानी कर रही है। श्वान और बम डिस्पोजल दस्तों को भी अलर्ट पर रखा गया है। मतदान से पहले चुनाव को प्रभावित करने असामाजिक तत्वों को चिह्नित करने का अभियान चलाया गया, जिसमें चार लाख से अधिक लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है। एक हजार से अधिक सक्रिय अपराधियों को जिला बदर किया गया है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद करीब 40 हजार से अधिक गैर जमानतीय वारंटों का निबटारा किया गया है।

दूसरे चरण में पहले से अधिक सुरक्षा

डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में पहले चरण से अधिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भारत-नेपाल सीमा से सटे सात जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लगे सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। बताया कि सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी के साथ बिहार पुलिस ने समन्वय स्थापित किया है और नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है, ताकि सीमा पार से कोई भी संदिग्ध गतिविधि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। डीजीपी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पूरी तरह सील कर दी गई है और आज अंतरराज्यीय सीमाएं भी बंद कर दी जाएंगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
