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नेपाल बॉर्डर पर अफरातफरी, लंबा ट्रैफिक जाम; भारतीय नागरिकों के लिए आफत बना यह नियम

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, जोगबनी (अररिया)
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भारत-नेपाल सीमा पर स्थित जोगबनी बॉर्डर पर शनिवार को अफरातफरी की स्थिति देखने को मिली। भारत से नेपाल जाने वाले लोगों की लंबी कतार लग गई। ट्रैफिक जाम की भी स्थिति रही। 

नेपाल बॉर्डर पर अफरातफरी, लंबा ट्रैफिक जाम; भारतीय नागरिकों के लिए आफत बना यह नियम

पड़ोसी देश नेपाल की सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के खिलाफ की जा रही सख्ती से सीमा पर आफत बढ़ती जा रही है। नेपाल सरकार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने भारत से नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के लागू होने के बाद शनिवार को अररिया जिले के जोगबनी स्थित भारत-नेपाल सीमा पर दिन भर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। पहचान पत्र जांच के कारण सीमा पर वाहनों एवं यात्रियों की लंबी कतार लग गई। इससे पहले कोरोना काल में पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया था। यही नहीं, नेपाल से भारत में प्रवेश करने वालों को भी अपना परिचय पत्र दिखाना होगा।

नेपाल में मोरंग के प्रमुख जिलाधिकारी युवराज कटेंल, मोरंग एसपी कवित कटुवाल के नेतृत्व में दिन भर इसकी मॉनिटरिंग होती रही। इधर शनिवार की सुबह कोलकाता से आने वाली ट्रेन के जोगबनी स्टेशन पहुंचते ही बड़ी संख्या में यात्री नेपाल जाने के लिए सीमा पर पहुंच गए। इसी दौरान नेपाल पुलिस द्वारा सभी नागरिकों की सघन पहचान पत्र जांच शुरू कर दी गई। जांच प्रक्रिया धीमी होने के कारण सीमा पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

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सीमा पर तैनात नेपाल पुलिस के जवान पहचान पत्र देखने के बाद ही लोगों को नेपाल में प्रवेश करने दे रहे थे। वहीं जिन लोगों के पास कोई वैध पहचान पत्र नहीं था, उन्हें वापस लौटा दिया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नेपाल के उच्च अधिकारी भी सीमा पर मौजूद रहकर जांच अभियान की मॉनिटरिंग करते दिखे।

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अचानक लागू हुआ नियम

नेपाल पुलिस के जवानों ने बताया कि सरकार से मिले निर्देश के बाद शनिवार से सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है और सभी भारतीय नागरिकों की पहचान पत्र जांच अनिवार्य कर दी गई है। अचानक लागू हुई इस व्यवस्था से दैनिक यात्रियों, व्यवसायियों एवं नेपाल जाने वाले आम लोगों के बीच परेशानी देखी गई। मोरंग के प्रमुख जिलाधिकारी युवराज कटेल ने पुष्टि करते हुए कहा है सीमा पर आवाजाही करने वालों को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र दिखाना है।

(जोगबनी से बरुण मिश्रा की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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