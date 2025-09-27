नेहरू ने चीन युद्ध के समय बनवाई थी हवाई पट्टी, अमित शाह वहीं से भरेंगे हुंकार; नेपाल से भी कनेक्शन

अमित शाह अररिया के फारबिसगंज हवाई पट्टी पर सीमांचल और कोसी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। उसका निर्माण पंडित नेहरू ने चीन युद्ध के समय करवाया था। इसका नेपाल से भी कनेक्शन है।

बिहार के चुनावी दौरे पर आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को अररिया फारबिसगंज के हवाई फील्ड में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर जीत का मंत्र फूंकने वाले हैं। जिस अर्द्ध नर्मिति हवाई पट्टी पर अमित शाह का कार्यक्रम है वह कार्यक्रम स्थल नेपाल एवं चीन के संस्मरणों से जुड़ा हुआ है। नेपाल की वर्तमान आंतरिक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी सहित उनके आंदोलनकारी की टीम द्वारा नेपाल एयरलाइंस हवाई जहाज का अपहरण कर इसी स्थान पर उतारा गया था।

यह अपहरण आंदोलन में आर्थिक सहयोग के लिए की गई थी । दूसरी तरफ जब 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हो रहा था तो भागलपुर जेल में बंद कैदियों के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अर्द्ध नर्मिति हवाई पट्टी का निर्माण कराया गया था । भारत चीन युद्ध के दौरान यहां करीब दो महीने तक सैनिक मूवमेंट चला था। यही वजह है कि विगत दशकों से इस अर्द्ध नर्मिति हवाई अड्डा को चालू करने की मांग हो रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शनिवार को फारबिसगंज दौरा केवल एक कार्यकर्ता बैठक नहीं है, बल्कि इसके कई राजनीतिक और रणनीतिक मायने हैं। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सीमांचल क्षेत्र को लेकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। यह वही इलाका है जहां मुस्लिम बहुल आबादी है और घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक विमर्श में बना हुआ है। हाल ही में एसआईआर से जुड़े मामलों ने राज्य में बहस को और तेज किया है।

घुसपैठ बड़ा चुनावी मुद्दा

भाजपा घुसपैठ को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर सीमांचल में अपनी राजनीतिक जमीन को और पुख्ता करने की रणनीति पर काम कर रही है। खास बात यह कि अमित शाह सीमांचल में तब आ रहे हैं जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का चार दिवसीय दौरा भी सीमांचल में जारी है। ओवैसी का यह दौरा मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे समय में अमित शाह का आगमन भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा का संचार करेगा और पार्टी के लिए क्षेत्र में बड़ा संदेश देने का काम करेगा।

जैनजी आंदोलन के कारण सीमा पर तनाव

खास बात यह कि सीमा से सटे नेपाल में हाल ही में जैनजी आंदोलन के कारण सीमा पर तनाव रहा है। आयात-निर्यात प्रभावित होने से स्थानीय व्यापार और राजस्व पर असर पड़ा है। ऐसे में गृह मंत्री का दौरा आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा और भारत-नेपाल संबंधों में भरोसा बहाल करने के संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा इसे एक अवसर की तरह देख रही है ताकि कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति के लिए तैयार किया जा सके।

कड़े सुरक्षा प्रबंध