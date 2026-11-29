शिक्षिका नीतू मैम ने अनंत सिंह से जुड़ा 2015-16 का किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि उस समय अनंत सिंह की पत्नी बेटी की पढ़ाई और सिलेक्शन को लेकर उनसे मिलने कोचिंग सेंटर पहुंची थीं। बाद में उन्होंने नीतू मैम को तीन बाउंसर के साथ लंच पर बुलाया और कहा कि बेटी भी उनके जैसी बने।

बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी की चर्चाओं के बीच शिक्षिका नीतू मैम ने उनसे जुड़ा 2015-16 का एक पुराना किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि उस समय अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अपनी बेटी शिवांगी की पढ़ाई और भविष्य को लेकर उनसे मिलने पहुंची थीं। नीतू मैम के मुताबिक, यह मुलाकात पटना के एक कोचिंग सेंटर में हुई थी, जहां वह छात्रों से बातचीत करने गई थीं।

नीतू मैम ने बताया कि क्लास खत्म होने के बाद एक महिला उनके पास आईं और अपना परिचय अनंत सिंह की पत्नी के रूप में दिया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी भी उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ती है। वह बेटी की पढ़ाई और आगे सिलेक्शन की संभावनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहती थीं। नीतू मैम ने कहा कि उस समय उन्हें अनंत सिंह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन महिला का परिचय सुनते ही कोचिंग के स्टाफ और सेंटर हेड के चेहरे का भाव बदल गया था।

नीतू मैम ने सुनाया अनंत सिंह की पत्नी की किस्सा नीतू मैम के अनुसार, बातचीत के दौरान महिला ने उनका मोबाइल नंबर लिया और होटल पहुंचने के बाद अगले दिन लंच पर आने का न्योता दिया। सेंटर हेड से बातचीत करने के बाद वह तीन बाउंसर और सेंटर हेड के साथ लंच पर पहुंचीं। वहां उनका पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया गया और भोजन कराया गया।

आपकी जैसी बने मेरी बेटी- नीलम देवी इस मुलाकात का जिक्र करते हुए नीतू मैम ने बताया कि बातचीत के दौरान अनंत सिंह की पत्नी ने उनसे कहा था कि वह चाहती हैं कि उनकी बेटी भी नीतू मैम जैसी बने। जिस पर शिक्षिका ने कहा कि बाहुबली की बेटी है, मेरी जैसी बनने की क्या जरूरत है। इस घटना से उन्हें महसूस हुआ कि हर मां की तरह अनंत सिंह की पत्नी को भी अपनी बेटी की पढ़ाई, सफलता और भविष्य की चिंता थी।