बाहुबली की बेटी है, मेरी जैसी बनने की क्या जरूरत; नीतू मैम ने सुनाया अनंत सिंह की पत्नी का किस्सा
शिक्षिका नीतू मैम ने अनंत सिंह से जुड़ा 2015-16 का किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि उस समय अनंत सिंह की पत्नी बेटी की पढ़ाई और सिलेक्शन को लेकर उनसे मिलने कोचिंग सेंटर पहुंची थीं। बाद में उन्होंने नीतू मैम को तीन बाउंसर के साथ लंच पर बुलाया और कहा कि बेटी भी उनके जैसी बने।
बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी की चर्चाओं के बीच शिक्षिका नीतू मैम ने उनसे जुड़ा 2015-16 का एक पुराना किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि उस समय अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अपनी बेटी शिवांगी की पढ़ाई और भविष्य को लेकर उनसे मिलने पहुंची थीं। नीतू मैम के मुताबिक, यह मुलाकात पटना के एक कोचिंग सेंटर में हुई थी, जहां वह छात्रों से बातचीत करने गई थीं।
नीतू मैम ने बताया कि क्लास खत्म होने के बाद एक महिला उनके पास आईं और अपना परिचय अनंत सिंह की पत्नी के रूप में दिया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी भी उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ती है। वह बेटी की पढ़ाई और आगे सिलेक्शन की संभावनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहती थीं। नीतू मैम ने कहा कि उस समय उन्हें अनंत सिंह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन महिला का परिचय सुनते ही कोचिंग के स्टाफ और सेंटर हेड के चेहरे का भाव बदल गया था।
नीतू मैम ने सुनाया अनंत सिंह की पत्नी की किस्सा
नीतू मैम के अनुसार, बातचीत के दौरान महिला ने उनका मोबाइल नंबर लिया और होटल पहुंचने के बाद अगले दिन लंच पर आने का न्योता दिया। सेंटर हेड से बातचीत करने के बाद वह तीन बाउंसर और सेंटर हेड के साथ लंच पर पहुंचीं। वहां उनका पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया गया और भोजन कराया गया।
आपकी जैसी बने मेरी बेटी- नीलम देवी
इस मुलाकात का जिक्र करते हुए नीतू मैम ने बताया कि बातचीत के दौरान अनंत सिंह की पत्नी ने उनसे कहा था कि वह चाहती हैं कि उनकी बेटी भी नीतू मैम जैसी बने। जिस पर शिक्षिका ने कहा कि बाहुबली की बेटी है, मेरी जैसी बनने की क्या जरूरत है। इस घटना से उन्हें महसूस हुआ कि हर मां की तरह अनंत सिंह की पत्नी को भी अपनी बेटी की पढ़ाई, सफलता और भविष्य की चिंता थी।
आपको बता दें नीतू मैम का पूरा नाम नीतू सिंह है। वह देश की जानी-मानी अंग्रेजी शिक्षिका, शिक्षाविद और कोचिंग संस्थान केडी कैंपस (KD Campus) की संस्थापक हैं। मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह की रहने वाली नीतू सिंह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने दिल्ली के मुखर्जी नगर में केडी कैंपस की शुरुआत की और बाद में ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संस्थान केडी लाइव (KD Live) के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्र एसएससी-सीजीएल, सीएचएसएल और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। वह अंग्रेजी ग्रामर की किताबें भी लिख चुकी हैं। सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं।