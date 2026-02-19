पटना: CBI के सामने हाजिर नहीं हुए नीट छात्रा के मामा, भाई का मोबाइल खंगाल रही टीम

यह मोबाइल मखदुमपुर से बरामद हुआ था। मोबाइल फोन के कॉल डिटेल, चैट, लोकेशन हिस्ट्री और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच हो रही है। हालांकि सीबीआई के अधिकारी इस मामले में फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं।

जहानाबाद की नीट छात्रा के संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जब्त सीसीटीवी और डीवीआर के फॉरेंसिक रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। साथ ही छात्रा के भाई के बरामद मोबाइल को भी जांच के दायरे में लाया गया है। सीबीआई ने बुधवार को मृत छात्रा के मामा को पूछताछ के लिए पटना सीबीआई कार्यालय बुलाया था। हालांकि वे उपस्थित नहीं हो सके। उनको दोबारा नोटिस जारी होगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने एसआइटी द्वारा जब्त सीसीटीवी फुटेज और उससे संबंधित डीवीआर की फोरेंसिक रिपोर्ट का अध्ययन शुरू किया है। इसके फुटेज के हर फ्रेम का विश्लेषण कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है, ताकि घटना के समय-क्रम और संदिग्ध गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। मृत छात्रा के भाई से बरामद मोबाइल के डाटा का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है।

यह मोबाइल मखदुमपुर से बरामद हुआ था। मोबाइल फोन के कॉल डिटेल, चैट, लोकेशन हिस्ट्री और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच हो रही है। हालांकि सीबीआई के अधिकारी इस मामले में फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं।

पर्चा फेंककर धमकी दिए जाने के मामले की जांच शुरू पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद परिजनों को लगातार धमकी भरा पर्चा मिलने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जिला फॉरेंसिक टीम और शकूराबाद थाने की पुलिस बुधवार को पीड़िता के गांव पहुंची और पर्चा फेंके गए स्थल की जांच की। एफएसएल के अधिकारी मनिषा रानी और शकूराबाद थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने गांव पहुंचकर जांच की। साथ ही परिवार को दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा।

एफएसएल टीम ने उस स्थान की विशेष रूप से जांच की, जहां से धमकी भरा पर्चा बरामद हुआ था। टीम घर के किचन और खिड़की के आसपास से कई सैंपल संग्रह कर जांच के लिए अपने साथ ले गई है। विदित हो कि 13 और 17 फरवरी को अज्ञात लोगों द्वारा किचेन की खिड़की से धमकी भरा पर्चा फेंका गया था। दोनों पर्चा किचेन की खिड़की से ही फेंका गया था।