पटना में नीट छात्रा की मौत: शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक के घर रेड; कई दस्तावेज जब्त

संक्षेप:

पुलिस ने गांव पर रह रहे उसके परिजनों से पूछताछ की। मनीष अंतिम बार घर कब आया था और कहां-कहां गया था, इस बाबत जानकारी इकट्ठा की गई। पांच जनवरी को मनीष रंजन अपने गांव से पटना आया था। उसी दिन छात्रा भी ट्रेन से पटना आई थी।

Jan 29, 2026 06:20 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दरिंदगी मामले में बेऊर जेल में बंद शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मकान मालिक मनीष रंजन के पैतृक गांव पर एसआईटी ने बुधवार की अलसुबह छापेमारी की। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर थाना क्षेत्र के खरका गांव पहुंची पुलिस ने उसके घर के एक-एक कमरे को खंगाला। पुलिस ने वहां से कई महत्वपूर्ण सामग्री भी जब्त की है।

पुलिस ने गांव पर रह रहे उसके परिजनों से पूछताछ की। मनीष अंतिम बार घर कब आया था और कहां-कहां गया था, इस बाबत जानकारी इकट्ठा की गई। पांच जनवरी को मनीष रंजन अपने गांव से पटना आया था। उसी दिन छात्रा भी ट्रेन से पटना आई थी। एसआईटी ने स्थानीय पुलिस से भी उसके बारे में जानकारी ली। पता चला कि मखदुमपुर थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज है। वह पटना से अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आता था।

कई सफेदपोशों के साथ उसका उठना-बैठना भी था। इसके बारे में पुलिस ने पूरी जानकारी एकत्रित की है। इसके बाद उसके पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई। एसआईटी में शामिल अधिकारी लगभग चार घंटे तक उसके गांव रही और परिजनों से कई बिंदुओं पर लंबी पूछताछ की। छापे के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए। हालांकि तलाशी में क्या कुछ जब्त किया गया, इस बाबत एसआईटी ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

अस्पताल संचालक से भी पुलिस ने की पूछताछ

एसआईटी ने राजेंद्रनगर स्थित प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर से भी घटना और उसके इलाज के संबंध में पूछताछ की है। पुलिस ने छात्रा के उपचार से संबंधित जानकारी ली। परिजनों का आरोप था कि अस्पताल में उपचार में लापरवाही बरती गई। इस घटना में हॉस्टल संचालक और मालिक के साथ अस्पताल प्रबंधन की मिलीभगत है। इसी सिलसिले में पुलिस पूछताछ करने गई थी। पुलिस ने छह जनवरी के सीसीटीवी फुटेज को दोबारा देखा। वहां के कुछ कर्मियों से भी पूछताछ की गई। उनके बयान को दर्ज किया गया। उपचार में कौन-कौन शामिल था, इसका भी ब्योरा लिया गया।

छात्रा के साथ दरिंदगी की तह तक पहुंचने के लिए एसआईटी संदिग्धों की सूची तैयार कर रही है। जल्द ही इस मामले में कई अन्य लोगों के डीएनए टेस्ट के लिए खून के नमूने लिए जाएंगे। हालांकि बुधवार को किसी के रक्त का नमूना नहीं लिया गया। इस मामले में छात्रा के करीबी रिश्तेदारों समेत 16 लोगों के खून के नमूने डीएनए जांच के लिए लिये गए हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
