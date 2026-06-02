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पटना के हॉस्टल में मिली नीट छात्रा की लाश, फंदे से लटक रही थी; मची सनसनी

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
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छात्रा का नाम श्रुति कुमारी बताया जा रहा है। छात्रा की उम्र 17 साल बताई जा रही है। श्रृति समस्तीपुर जिले की रहने वाली बताई जा रही है। छात्रा की लाश मिलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है।

पटना के हॉस्टल में मिली नीट छात्रा की लाश, फंदे से लटक रही थी; मची सनसनी

पटना में एक नीट छात्रा हॉस्टल के कमरे में मृत मिली है। नीट छात्रा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि छात्रा ने सुसाइड किया है। कहा जा रहा है कि हॉस्चल के कमरे में छात्रा की लाश लटकती हालत में मिली है। छात्रा का नाम श्रुति कुमारी बताया जा रहा है। छात्रा की उम्र 17 साल बताई जा रही है। श्रृति समस्तीपुर जिले की रहने वाली बताई जा रही है। छात्रा की लाश मिलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में हॉस्टल की मालिक आभा सिंह के हवाले से बताया जा रहा है कि सोमवार की रात श्रृति ने खाना-पीना खाया था और फिर सोने चली गई थी। उसने अपने कुछ दोस्तों से बातचीत की थी। हालांकि, इस दौरान वो रही थी।

श्रृति के बारे में मीडिय रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वो काफी शांत स्वभाव की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, रिश्तेदारों ने कहा है कि कोई लड़का उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा था। बता दें कि यह हॉस्टल पत्रकार नगर थाने के सचिवालय कॉलोनी रोड नंबर -2 A/26 में है। आभा सिंह ने बताया है कि सोमवार की रात श्रुति ने अपने दोस्तों से परेशान होकर रोते हुए कहा था कि उसके माता-पिता उससे बात नहीं करते हैं। श्रुति इस हॉस्टल में रहकर NEET की तैयारी कर रही थी और कोर्स खत्म होने के बाद अपने गांव चली गई थी। अभी 10 दिन पहले ही वो हॉस्टल में आई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, श्रुति की एक दोस्त अंशु ने बतायाा है कि श्रुति सुबह से नजर नहीं आ रही थी।

जब उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया तो कोई जवाब नहीं मिला। धक्का देने पर उसके कमरे का दरवाजा खुल गया था। अंदर श्रुति फंदे से लटकी हुई थी। अंशु ने यह भी बताया है कि उसकी सहेली रात के वक्त काफी परेशान थी और रोते हुए उनके पास भी गई थी। उन्होंने श्रुति को काफी समझाया भी था। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि श्रुति की मां पेशे से शिक्षिका हैं और उसके पिता किसान हैं। नीट छात्रा के एक रिश्तेदार ने बताया है कि श्रुति की सहेली ने कहा है कि श्रुति को एक लड़का कुछ दिनों से परेशान कर रहा था। हालांकि श्रुति ने इस बारे में कभी नहीं बताया था। बहरहाल अब पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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