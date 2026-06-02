पटना के हॉस्टल में मिली नीट छात्रा की लाश, फंदे से लटक रही थी; मची सनसनी

छात्रा का नाम श्रुति कुमारी बताया जा रहा है। छात्रा की उम्र 17 साल बताई जा रही है। श्रृति समस्तीपुर जिले की रहने वाली बताई जा रही है। छात्रा की लाश मिलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है।

पटना में एक नीट छात्रा हॉस्टल के कमरे में मृत मिली है। नीट छात्रा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि छात्रा ने सुसाइड किया है। कहा जा रहा है कि हॉस्चल के कमरे में छात्रा की लाश लटकती हालत में मिली है। छात्रा का नाम श्रुति कुमारी बताया जा रहा है। छात्रा की उम्र 17 साल बताई जा रही है। श्रृति समस्तीपुर जिले की रहने वाली बताई जा रही है। छात्रा की लाश मिलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में हॉस्टल की मालिक आभा सिंह के हवाले से बताया जा रहा है कि सोमवार की रात श्रृति ने खाना-पीना खाया था और फिर सोने चली गई थी। उसने अपने कुछ दोस्तों से बातचीत की थी। हालांकि, इस दौरान वो रही थी।

श्रृति के बारे में मीडिय रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वो काफी शांत स्वभाव की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, रिश्तेदारों ने कहा है कि कोई लड़का उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा था। बता दें कि यह हॉस्टल पत्रकार नगर थाने के सचिवालय कॉलोनी रोड नंबर -2 A/26 में है। आभा सिंह ने बताया है कि सोमवार की रात श्रुति ने अपने दोस्तों से परेशान होकर रोते हुए कहा था कि उसके माता-पिता उससे बात नहीं करते हैं। श्रुति इस हॉस्टल में रहकर NEET की तैयारी कर रही थी और कोर्स खत्म होने के बाद अपने गांव चली गई थी। अभी 10 दिन पहले ही वो हॉस्टल में आई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, श्रुति की एक दोस्त अंशु ने बतायाा है कि श्रुति सुबह से नजर नहीं आ रही थी।