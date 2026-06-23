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NEET फर्जीवाड़ा: मेडिकल स्टूडेंट अर्पित सिंह निकला मास्टरमाइंड, मुजफ्फरपुर से चला रहा था 9 सॉल्वर्स का सिंडिकेट

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, हिंदुस्तान ब्यूरो, पटना
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NEET Re-Exam Mastermind Arpit Singh: नीट री-एग्जाम फर्जीवाड़े मामले का मास्टरमाइंड मगध मेडिकल कॉलेज का छात्र अर्पित सिंह निकला है, जिसने बायोमेट्रिक कर्मियों से साठगांठ कर 9 सॉल्वर्स को परीक्षा केंद्रों पर अवैध रूप से बैठाया था।

NEET फर्जीवाड़ा: मेडिकल स्टूडेंट अर्पित सिंह निकला मास्टरमाइंड, मुजफ्फरपुर से चला रहा था 9 सॉल्वर्स का सिंडिकेट

NEET Re-Exam Mastermind Arpit Singh: नीट पुनरीक्षा में सामने आए बड़े स्कॉलर सिंडिकेट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, इसके मास्टरमाइंड अर्पित सिंह के खौफनाक नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर के यादव नगर का निवासी मेडिकल छात्र अर्पित सिंह ही इस पूरे सॉल्वर गैंग को तैयार करने से लेकर बायोमेट्रिक जांच करने वाली एजेंसी से साठगांठ करने का मुख्य सूत्रधार है। मगध मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस चौथे वर्ष के छात्र अर्पित ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कराने के लिए एक जाल बुना था। मामले की गंभीरता को देखते हुए गया जी के टाउन डीएसपी-2 धर्मेंद्र भारती और मगध मेडिकल थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने ओल्ड बॉयज हॉस्टल स्थित अर्पित के कमरे में ताबड़तोड़ छापेमारी कर उसका इलेक्ट्रॉनिक टैब जब्त कर लिया है, जिससे इस सिंडिकेट के कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है।

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नौ स्कॉलर्स को मोटी रकम देकर परीक्षा में बैठाया

जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि अर्पित सिंह ने भारी-भरकम रकम का लालच देकर नौ अलग-अलग सॉल्वर्स को तैयार किया और उन्हें लखीसराय के परीक्षा केंद्रों पर बैठाया। मुजफ्फरपुर के कांटी अंतर्गत हरचंदा गांव के निवासी विवेक कुमार को अर्पित ने अपने गिरोह में मुख्य स्कॉलर के रूप में शामिल किया था। लखीसराय के केआरके उच्च विद्यालय सेंटर पर जब विवेक को प्रभात अमन नामक अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, तब पुलिसिया पूछताछ में मास्टरमाइंड अर्पित सिंह के नाम का महाविस्फोट हुआ। विवेक से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने लखीसराय के तीन परीक्षा केंद्रों (केआरके उच्च विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और हसनपुर उच्च विद्यालय) से अर्पित द्वारा सेट किए गए सभी नौ सॉल्वर्स को दबोच लिया। इस पूरी साजिश को रचने में अर्पित ने रंजित कुमार और रविशंकर की भी मदद ली थी।

बायोमेट्रिक कर्मियों को पैसे देकर खरीदा

मास्टरमाइंड अर्पित सिंह के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उसने बायोमेट्रिक जांच करने वाली निजी एजेंसी 'साई एजुकेयर' के 18 कर्मियों को मोटी रकम देकर पहले ही खरीद लिया था। रिपोर्ट के अनुसार, पावापुरी स्थित भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के छात्र रंजित कुमार ने अपने भाई संजीत कुमार को पास कराने के लिए और फरार आरोपी रविशंकर ने अपनी पत्नी की जगह सॉल्वर बैठाने के लिए सीधे अर्पित से संपर्क साधा था। बायोमेट्रिक जांच में फर्जीवाड़ा पकड़ में न आए, इसके लिए अर्पित ने पीएमसीएच के छात्र मयंक कश्यप उर्फ अश्विनी के जरिए बायोमेट्रिक एजेंसी के तीन सुपरवाइजरों (बादल कुमार, विशाल कुमार, अमलेश कुमार) से तगड़ी सेटिंग की थी। सुपरवाइजरों के हरी झंडी देते ही बायोमेट्रिक जांच करने वाले अन्य 18 कर्मी भी मूकदर्शक बन गए। फिलहाल अर्पित, विवेक और रंजित पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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