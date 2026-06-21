NEET RE-EXAM: CCTV और जैमर, बिहार के 35 शहरों में नीट एग्जाम; परीक्षा केंद्र के अंदर क्या ले जा सकते हैं अभ्यर्थी

NEET RE-EXAM: पूरे देश समेत बिहार में सख्त पहरे के बीच आज नीट की परीक्षाा आयोजित हो रही है। बिहार में डेढ़ लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। नीट की परीक्षा एक ही पाली में होगी और परीक्षा 2 बजे शुरू होगी।

NEET RE-EXAM: नीट क्रैक करने की तमन्ना रखने वालों अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज देश भर में अलग-अलग जगहों पर नीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने के बाद एनटीए ने कुछ वक्त पहले नीट परीक्षा रद्द कर दी थी जिसके बाद परीक्षा की तारीख दोबारा जारी की गई थी और आज इम्तिहान का दिन आ गया है। बिहार में कड़े पहरे के बीच नीट की परीक्षा ली जा रही है। याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले एयरफोर्स के विमान से नीट का प्रश्न पत्र पटना पहुंचा था और फिर यहां से अलग-अलग परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया था। आज परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान पानी का बोतल परीक्षा केंद्र के अंदर ले जा सकते हैं।

बिहार में आज पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बीच 34 जिलों के 35 शहरों में नीट-यूजी 2026 पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। जीरो एरर और जीरो ट्रस्ट नीति के तहत शनिवार को देश के साथ-साथ बिहार में भी मॉक ड्रिल के जरिए परीक्षा की सुरक्षित और निष्पक्ष व्यवस्था परखी गई। बिहार में 331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 1.56 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा एक ही पाली में होगी। पटना में 95 केंद्रों पर 46,029 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।

तीन स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम पूरे इंतजामों की निगरानी मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार के स्तर पर की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर तीन स्तरीय सुरक्षा है। सभी केंद्रों की सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी की जा रही है। तकनीकि गड़बड़ी या नकल की संभावना को खत्म करने के लए केंद्रों पर मोबाइल, डाटा, ब्लूटूथ और वाई-फाई सिग्नल निष्क्रिय करने के लिए 5-जी जैमर लगाए गए हैं। प्रश्न पत्रों को ले जाने वाले वाहनों की जीपीएस निगरानी होगी। प्रश्न पत्र रकने वाले कंटेनर बॉक्स डिजिटल लॉक से सील किए गए हैं, जो तय समय पर ही खोले जा सकेंगे। फर्जी पेपर या प्रश्न-पत्र लीक का दावा करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी और सख्त कार्रवाई होगी।

ईओयू ने जारी की एडवाइजरी इधर, आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें असामाजिक तत्वों एवं साइबर ठगों के द्वारा प्रश्न-पत्र लीक समेत परीक्षा से जुड़ी अन्य बातों को लेकर अफवाह फैलाकर ठगी किए जाने की आशंका जताई गई है। ईओयू ने ऐसी किसी भी सूचना पर अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों को एनसीआरपी पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 1930 या ईओयू के मोबाइल एवं व्हाट्सऐप नंबर- 9031829067 पर शिकायत दर्ज करने को कहा है। ईओयू ने सभी जिलों के पुलिस-प्रशासन को पूर्व में आय़ोजित परीक्षाओें में फर्जीवाड़ा करने के आरोपियों पर सख्त नजर रखने की हिदायत दी है। इसे लिए बाकायदा 135 आरोपियों की सूची भेजी गई है।

इसमें नाम, पता, तस्वीर के साथ पूरी जानकारी है। ईओयू भी नजर रख रही है। इनमें अधिसंख्य अभी जमानत पर है। ईओयू नए गिरोह के सदस्यों को लेकर भी सूचना जुटा रही है। सोशल मीडिया निगरानी इकाई के पदाधिकारी डिजिटल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। नीट-यूजी 2026 तीन मई को हुई थी, जिसे पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था। अब सात हफ्ते बाद फिर से परीक्षा हो रही है। भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में 5000 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में 22.79 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे।

परीक्षार्थी विशेष ध्यान दें - सुबह 11 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्ट करनी होगी।

- केंद्रों के प्रवेश द्वार ठीक 01:30 बजे बंद होंगे। इसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा।

- दोपहर 02:00 बजे से पेपर की शुरुआत होगी। शाम 05:15 बजे तक परीक्षा होगी।

- परीक्षार्थी अपने साथ पारदर्शी पानी की बोतल लेकर केंद्र के अंदर जा सकेंगे।