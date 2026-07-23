नीट पेपर लीक के 'मास्टरमाइंड' संजीव मुखिया को क्लीन चिट, सीबीआई बोली- कोई सबूत नहीं

नीट पेपर लीक 2024 के मामले में कथित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। जांच एजेंसी को इस केस में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। बिहार के नालंदा के रहने वाले संजीव पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के कई अन्य मामलों में भी आरोपी है।

नीट यूजी 2024 के पेपर लीक मामले में कथित मास्टरमाइंड माने जाने वाले संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक- 2024 में नालंदा के रहने वाले संजीव मुखिया को आरोपी बनाया था। वह कई दिनों तक फरार था, उसके बाद गिरफ्तार कर उसे रिमांड पर लिया गया था। बाद में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।

सीबीआई ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि नीट यूजी परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में शुरुआती तौर पर संजीव मुखिया पर शक हुआ था। क्योंकि पहले भी अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र चोरी या पेपर लीक के मामलों में उसका नाम आ चुका था। इसी आधार पर बिहार पुलिस ने उसे एफआईआर में आरोपी बनाया था। हालांकि, नीट यूजी परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में सीबीआई को उसकी भूमिका साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला।

पेपर लीक की कड़ी से कड़ी जोड़ी सीबीआई का कहना है कि इस केस को टेकओवर करने के बाद एजेंसी ने पेपर लीक करने और उसे आगे अलग-अलग लोगों तक पहुंचाने की एक-एक कड़ी की गहनता से जांच की गई। इस कांड में शामिल हर एक व्यक्ति की पहचान की गई।

सीबीआई की चार्जशीट में संजीव मुखिया का नाम नहीं सीबीआई ने पटना की अदालत में 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उसमें संजीव मुखिया का नाम नहीं था। एजेंसी के अनुसार, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि, सीबीआई केस से जमानत मिलने के बाद भी वह जेल में रहा, क्योंकि बिहार में वह अन्य पेपर लीक के मामलों में भी आरोपी है।

सीबीआई के अनुसार नीट पेपर लीक 2024 के मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। एजेंसी इस बात से संतुष्ट है कि पूरी साजिश और उसमें शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है। सीबीआई का कहना है कि पेपर लीक की विस्तृत जांच की गई। इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान की और यह सुनिश्चित किया कि उनमें से कोई भी कानून की पकड़ से बच ना पाए।

नीट पेपर लीक 2024 मामला बता दें कि मई 2024 में मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। पटना के एक स्कूल हॉस्टल में कई अभ्यर्थियों के पास परीक्षा से पहले ही पेपर पहुंच गया था। बिहार पुलिस ने इस मामले में कई अभ्यर्थियों और पेपर लीक गिरोह के सदस्यों को पकड़ा था। उस समय संजीव मुखिया का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया था। जांच में पता चला कि इसके पीछे एक बड़े गिरोह का हाथ है। झारखंड के हजारीबाग में एक सेंटर से पेपर को लीक किया गया था, जिसके बाद अलग-अलग लोगों के जरिए लाखों रुपये में प्रश्न-पत्र बेचा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से किया था इनकार पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद देश भर में इस परीक्षा को रद्द कर पुनः आयोजित करने की मांग की गई। हालांकि, सरकार ने इससे इनकार कर दिया था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि पेपर लीक व्यापक पैमाने पर ना होकर केवल कुछ स्थानीय केंद्रों तक सीमित था, इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द करना सही नहीं है।