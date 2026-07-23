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नीट पेपर लीक के 'मास्टरमाइंड' संजीव मुखिया को क्लीन चिट, सीबीआई बोली- कोई सबूत नहीं

By Jayesh Jetawat
पीटीआई, नई दिल्ली
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नीट पेपर लीक 2024 के मामले में कथित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। जांच एजेंसी को इस केस में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। बिहार के नालंदा के रहने वाले संजीव पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के कई अन्य मामलों में भी आरोपी है। 

नीट पेपर लीक के 'मास्टरमाइंड' संजीव मुखिया को क्लीन चिट, सीबीआई बोली- कोई सबूत नहीं

नीट यूजी 2024 के पेपर लीक मामले में कथित मास्टरमाइंड माने जाने वाले संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक- 2024 में नालंदा के रहने वाले संजीव मुखिया को आरोपी बनाया था। वह कई दिनों तक फरार था, उसके बाद गिरफ्तार कर उसे रिमांड पर लिया गया था। बाद में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।

सीबीआई ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि नीट यूजी परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में शुरुआती तौर पर संजीव मुखिया पर शक हुआ था। क्योंकि पहले भी अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र चोरी या पेपर लीक के मामलों में उसका नाम आ चुका था। इसी आधार पर बिहार पुलिस ने उसे एफआईआर में आरोपी बनाया था। हालांकि, नीट यूजी परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में सीबीआई को उसकी भूमिका साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला।

पेपर लीक की कड़ी से कड़ी जोड़ी

सीबीआई का कहना है कि इस केस को टेकओवर करने के बाद एजेंसी ने पेपर लीक करने और उसे आगे अलग-अलग लोगों तक पहुंचाने की एक-एक कड़ी की गहनता से जांच की गई। इस कांड में शामिल हर एक व्यक्ति की पहचान की गई।

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सीबीआई की चार्जशीट में संजीव मुखिया का नाम नहीं

सीबीआई ने पटना की अदालत में 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उसमें संजीव मुखिया का नाम नहीं था। एजेंसी के अनुसार, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि, सीबीआई केस से जमानत मिलने के बाद भी वह जेल में रहा, क्योंकि बिहार में वह अन्य पेपर लीक के मामलों में भी आरोपी है।

सीबीआई के अनुसार नीट पेपर लीक 2024 के मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। एजेंसी इस बात से संतुष्ट है कि पूरी साजिश और उसमें शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है। सीबीआई का कहना है कि पेपर लीक की विस्तृत जांच की गई। इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान की और यह सुनिश्चित किया कि उनमें से कोई भी कानून की पकड़ से बच ना पाए।

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नीट पेपर लीक 2024 मामला

बता दें कि मई 2024 में मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। पटना के एक स्कूल हॉस्टल में कई अभ्यर्थियों के पास परीक्षा से पहले ही पेपर पहुंच गया था। बिहार पुलिस ने इस मामले में कई अभ्यर्थियों और पेपर लीक गिरोह के सदस्यों को पकड़ा था। उस समय संजीव मुखिया का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया था। जांच में पता चला कि इसके पीछे एक बड़े गिरोह का हाथ है। झारखंड के हजारीबाग में एक सेंटर से पेपर को लीक किया गया था, जिसके बाद अलग-अलग लोगों के जरिए लाखों रुपये में प्रश्न-पत्र बेचा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से किया था इनकार

पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद देश भर में इस परीक्षा को रद्द कर पुनः आयोजित करने की मांग की गई। हालांकि, सरकार ने इससे इनकार कर दिया था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि पेपर लीक व्यापक पैमाने पर ना होकर केवल कुछ स्थानीय केंद्रों तक सीमित था, इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द करना सही नहीं है।

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कौन है संजीव मुखिया?

संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया मूलरूप से नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड का रहने वाला है। बीते डेढ़ दशक में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक में उसका नाम आ चुका है। साल 2010 में मेडिकल परीक्षा में सबसे पहले उसका नाम आया था। फिर बिहार सिपाही भर्ती 2016 और 2020 में शिक्षक भर्ती में नाम उछला। इसके बाद नीट पेपर लीक में भी उसका नाम आया। संजीव मुखिया की पत्नी ममता कुमारी 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव हरनौत सीट से लड़ चुकी हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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