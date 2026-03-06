Hindustan Hindi News
NEET गर्ल मिस्टीरियस डेथ में ट्विस्ट, POCSO एक्ट में भी CBI जांच करेगी; सरकार ने बदला फैसला

Mar 06, 2026 11:11 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में पटना पुलिस ने नौ जनवरी को दर्ज एफआईआर में पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया था। अब इसे जोड़ दिया गया है।

POCSO Act in NEET Girl Death: बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में अब सीबीआई पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस) एक्ट के तहत भी जांच कर सकेगी। बिहार सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने इसको लेकर संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। 31 जनवरी को जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए गृह विभाग ने कहा है कि चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/2026 में पूर्व की धाराओं के साथ पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 और 6 एवं बीएनएस 2023 की धारा 64 तथा अन्य संबंधित अधिनियम या धारा को शामिल कर सीबीआई को अनुसंधान की शक्ति दी जाती है।

गौरतलब है कि जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में पटना पुलिस ने नौ जनवरी को दर्ज एफआईआर में पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया था। यह धाराएं बाद में जोड़ी गयी थीं। जब यह मामला सीबीआई को स्थानांतरित किया गया तो पुरानी एफआईआर पर ही सीबीआई को जांच की अनुशंसा मिली। इसके आधार पर सीबीआई ने छात्रा के हत्या का प्रयास संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई अब दर्ज केस में पॉक्सो एक्ट की धाराओं को जोड़ते हुए जांच प्रारंभ कर सकती है।

मामला अदालत जब अदालत में पहुंचा तो कोर्ट ने जांच एजेंसी से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि जब पीड़िता नाबालिग है और यौन अपराध के संकेत सामने आ रहे हैं, तो कांड में POCSO एक्ट क्यों नहीं लगाया गया है। अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद बिहार सरकार ने अपना रुख बदल दिया। उसके बाद अधिसूचना में संशोधन करके सीबीआई को पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में जांच के लिए अधिकृत कर दिया गया।

इस मामले में गृह विभाग ने 31 जनवरी 2026 को जारी पहले के आदेश में बदलाव कर दिया। नई अधिसूचना में चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/2026(नीट छात्रा संदिग्ध मौत कांड) में POCSO एक्ट की धारा 4 और 6 के साथ-साथ BNS 2023 की धारा 64 और अन्य संबंधित धाराओं को दर्ज कांड में शामिल किया गया। इस संशोधन के बाद अब CBI को इन सभी धाराओं के तहत जांच और निगरानी करने की जिम्मेदारी मिल गई है।

जब 9 जनवरी 2026 को पटना पुलिस ने चित्रगुप्त नगर थाने में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की थी, तब उसमें POCSO की धाराएं शामिल नहीं की गई थी। दरअसल शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या से जुड़ा मामला बताया था। लेकिन, जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी तो मामला बड़ा होता गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य फाइंडिंग में ऐसे सुराग और तथ्य सामने आए जिनसे केस की दिशा बदल गई।

6 जनवरी 2026 को चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की छात्रा अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक से दूसरे अस्पताल में ले जाया गया पर 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़िता के परिजनों ने शुरू से ही दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई थी लेकिन, पुलिस इसे मानने को तैयार नहीं थी। इस कांड में दो दारोगा पर कार्रवाई भी हो गयी। अब पॉक्सो एक्ट की धाराएं जुड़ने से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। हालांकि, छात्रा के परिजन सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं हैं।

