Hindi NewsBihar NewsNEET girl murder case father petition in Patna High Court named everyone from DGP to doctor
हाईकोर्ट पहुंचा नीट छात्रा मर्डर का मामला, पिता की याचिका में DGP से डॉक्टर तक के नाम

संक्षेप:

जहानाबाद की नीट छात्रा की हत्या के मामले में पिता की ओर से पटना हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाते हुए रिट याचिका दायर की गई है। इसमें डीजीपी से डॉक्टर तक को प्रतिवादी बनाया गया है।

Jan 31, 2026 10:03 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटना
बिहार में नीट छात्रा की हत्या का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। छात्र के पिता की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। उन्होंने बिहार के डीजीपी, पटना एसएसपी से लेकर निजी अस्पतालों के डॉक्टर तक को प्रतिवादी बनाया है। इस याचिका में अदालत से न्याय की गुहार लगाई गई है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है। अब इस केस पर सुनवाई की जाएगी।

जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा की मौत के मामले में पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। जस्टिस अरुण कुमार झा की एकलपीठ इसे देखेगी। छात्रा के पिता ने अपनी याचिका में गृह विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी, पटना के एसपी, चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी रोशनी कुमारी, पटना स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक श्रवण अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, वार्डन चंचला, हॉस्टल के मकान मालिक मनीष रंजन, डॉ प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल एंव डॉ सतीश, जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं सहज सर्जरी को प्रतिवादी बनाया गया है।

वहीं, दूसरी ओर नीतीश सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। हालांकि, परिवार इससे संतुष्ट नहीं है। छात्रा के परिजन सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस, हॉस्टल और अस्पताल की मिलीभगत के आरोप भी परिजन की ओर से लगाए जा रहे हैं।

दरअसल, जहानाबाद की छात्रा पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को वह हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताया था। हालांकि, परिजन ने रेप के बाद मर्डर का आरोप लगाया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की बात सामने आने के बाद यह मामला पेचीदा हो गया। तमाम विरोध-प्रदर्शन और सियासी बयानबाजी के बाद बिहार पुलिस ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। हालांकि, अब यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है।

