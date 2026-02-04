Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNEET girl family initially not want police case claims Patna SSP in Murder case
नीट छात्रा का परिवार पहले नहीं चाहता था पुलिस केस, पटना एसएसपी का बड़ा दावा

नीट छात्रा का परिवार पहले नहीं चाहता था पुलिस केस, पटना एसएसपी का बड़ा दावा

संक्षेप:

बिहार के नीट छात्रा हत्याकांड में पटना पुलिस ने बड़ा दावा किया है। एसएसपी ने कहा कि परिवार पहले पुलिस केस नहीं चाहता था। 6 जनवरी को अस्पताल में महिला एसआई गई थी लेकिन परिजन ने 9 जनवरी को अपना बयान दिया था।

Feb 04, 2026 07:37 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

पटना में नीट छात्रा की हत्याकांड के मामले में एसएसपी ने दावा किया है कि पीड़ित परिवार पहले पुलिस केस नहीं चाहता था। एसएसपी ने कहा कि 6 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल से छात्रा को एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एसएसपी ने कहा कि जांच में जो सामने आया उसके अनुसार पहले यह कोशिश की गई कि पुलिस केस ना हो। 6 जनवरी को प्रभात मेमोरियल अस्पताल की सूचना पर एक महिला एसआई गई थी और परिजन से बात की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब महिला एसआई अस्पताल पहुंची थी तो परिजन ने उनसे कहा था कि छात्रा जब होश में आएगी तब बयान दर्ज करके केस करवाएंगे। फिर महिला पुलिसकर्मी ने अपना नंबर परिजन को दे दिया था। बाद में 9 जनवरी को पुलिस के पास वापस फोन आया और फिर परिजन ने अपना बयान दर्ज कर केस करवाया था।

ये भी पढ़ें:नीट छात्रा हत्याकांड: जहानाबाद में 25 KM लंबा मार्च, सरकार पर बरसे पप्पू यादव
ये भी पढ़ें:नीट छात्रा हत्याकांड की जांच में दखल नहीं देगा HC, परिवार को दिया एक विकल्प

सवालों से बचती नजर आई पटना पुलिस

पटना में बुधवार को नीट छात्रा हत्याकांड पर हुई पीसी में पुलिस के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि, इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। एसएसपी और आईजी ने अब तक एसआईटी द्वारा की गई जांच की जानकारी दी। हालांकि, इस मामले के पीछे क्या और किसकी साजिश थी, इस पर कोई स्पष्टता नहीं मिल पाई। आईजी जितेंद्र राणा ने कहा कि यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब सीबीआई ही आगे की जांच पर अपडेट देगी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Patna News NEET Patna Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।