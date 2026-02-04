नीट छात्रा का परिवार पहले नहीं चाहता था पुलिस केस, पटना एसएसपी का बड़ा दावा

संक्षेप: बिहार के नीट छात्रा हत्याकांड में पटना पुलिस ने बड़ा दावा किया है। एसएसपी ने कहा कि परिवार पहले पुलिस केस नहीं चाहता था। 6 जनवरी को अस्पताल में महिला एसआई गई थी लेकिन परिजन ने 9 जनवरी को अपना बयान दिया था।

पटना में नीट छात्रा की हत्याकांड के मामले में एसएसपी ने दावा किया है कि पीड़ित परिवार पहले पुलिस केस नहीं चाहता था। एसएसपी ने कहा कि 6 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल से छात्रा को एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एसएसपी ने कहा कि जांच में जो सामने आया उसके अनुसार पहले यह कोशिश की गई कि पुलिस केस ना हो। 6 जनवरी को प्रभात मेमोरियल अस्पताल की सूचना पर एक महिला एसआई गई थी और परिजन से बात की थी।

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब महिला एसआई अस्पताल पहुंची थी तो परिजन ने उनसे कहा था कि छात्रा जब होश में आएगी तब बयान दर्ज करके केस करवाएंगे। फिर महिला पुलिसकर्मी ने अपना नंबर परिजन को दे दिया था। बाद में 9 जनवरी को पुलिस के पास वापस फोन आया और फिर परिजन ने अपना बयान दर्ज कर केस करवाया था।