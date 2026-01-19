Hindustan Hindi News
NEET छात्रा मौत का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से न्याय की मांग

संक्षेप:

मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने कहा कि शरीर पर चोटों के निशान और अन्य परिस्थितियाँ यह सवाल खड़े करती हैं कि शुरुआत में इस आपराधिक वारदात को दबाने का प्रयास क्यों किया गया।

Jan 19, 2026 10:22 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार की राजधानी पटना में NEET छात्रा की मौत का चर्चित मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। इस केस में राष्ट्रीय और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई है। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता सुबोध कुमार झा के द्वारा आयोग में याचिक दर्ज कराई गई है। उन्होंने पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखकर न्याय करने की गुहार लगाई है।

इस मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने कहा कि शरीर पर चोटों के निशान और अन्य परिस्थितियाँ यह सवाल खड़े करती हैं कि शुरुआत में इस आपराधिक वारदात को दबाने का प्रयास किया गया। किसी आरोपी को बचाने के लिए जानबूझकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। इस प्रकार के जघन्य मामले में जाँच में कहीं भी लापरवाही या सच्चाई को छुपाने का प्रयास जिस स्तर से भी हुआ है, वह एक दंडनीय अपराध है। सभ्य समाज में बेटियों की सुरक्षा सरकार की उच्च प्राथमिकता है।

अधिवाका एसके झा ने माननीय मानवाधिकार आयोग के स्तर से अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश की निगरानी में मामले की निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जाँच की माँग की है। साथ-ही-साथ सुप्रीम कोर्ट व पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिख कर न्याय की गुहार लगाई गई है क्योंकि पुलिस, डॉक्टर, वरीय अधिकारी, हॉस्टल संचालक सब स्तर पर वास्तविक तथ्यों से इतर बयान दिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच की दिशा बदल गई।

यहां बताते चलें कि पटना के मुन्नाचक, कंकड़बाग स्थित शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में NEET की तैयारी करने वाली छात्रा बिहार के जहानाबाद जिले की निवासी थी, जो पटना में रहकर NEET की तैयारी कर रही थी। छात्रा की मौत के बाद प्रारंभिक जाँच में पुलिस ने घटना को आत्महत्या से जोड़ने का प्रयास किया लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने आए, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मामला काफी गंभीर आपराधिक कृत्यों से जुड़ा हुआ है।

