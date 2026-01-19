NEET छात्रा मौत का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से न्याय की मांग

संक्षेप: मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने कहा कि शरीर पर चोटों के निशान और अन्य परिस्थितियाँ यह सवाल खड़े करती हैं कि शुरुआत में इस आपराधिक वारदात को दबाने का प्रयास क्यों किया गया।

बिहार की राजधानी पटना में NEET छात्रा की मौत का चर्चित मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। इस केस में राष्ट्रीय और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई है। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता सुबोध कुमार झा के द्वारा आयोग में याचिक दर्ज कराई गई है। उन्होंने पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखकर न्याय करने की गुहार लगाई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने कहा कि शरीर पर चोटों के निशान और अन्य परिस्थितियाँ यह सवाल खड़े करती हैं कि शुरुआत में इस आपराधिक वारदात को दबाने का प्रयास किया गया। किसी आरोपी को बचाने के लिए जानबूझकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। इस प्रकार के जघन्य मामले में जाँच में कहीं भी लापरवाही या सच्चाई को छुपाने का प्रयास जिस स्तर से भी हुआ है, वह एक दंडनीय अपराध है। सभ्य समाज में बेटियों की सुरक्षा सरकार की उच्च प्राथमिकता है।

अधिवाका एसके झा ने माननीय मानवाधिकार आयोग के स्तर से अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश की निगरानी में मामले की निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जाँच की माँग की है। साथ-ही-साथ सुप्रीम कोर्ट व पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिख कर न्याय की गुहार लगाई गई है क्योंकि पुलिस, डॉक्टर, वरीय अधिकारी, हॉस्टल संचालक सब स्तर पर वास्तविक तथ्यों से इतर बयान दिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच की दिशा बदल गई।