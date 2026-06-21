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सीतामढ़ी में हथकड़ी में NEET परीक्षा देने पहुंचा कैदी, सेंटर पर मची हलचल; कोर्ट के आदेश पर मिली सुविधा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सीतामढ़ी के डुमरा स्थित कमला गर्ल्स स्कूल नीट परीक्षा केंद्र पर रविवार को छात्रों, अभिभावकों और कर्मियों के बीच उस समय हलचल मच गई, जब एक परीक्षार्थी को हथकड़ी लगाकर कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा दिलाने लाया गया।

सीतामढ़ी में हथकड़ी में NEET परीक्षा देने पहुंचा कैदी, सेंटर पर मची हलचल; कोर्ट के आदेश पर मिली सुविधा

NEET Examinee in Handcuffs: बिहार के विभिन्न जिलों में रविवार को मेडिकल इंट्रेंस नीट की पुनः परीक्षा हुई। इस दौरान सीतामढ़ी में एक परीक्षा केंद्र पर उस समय हलचल मच गई जब एक नीट परीक्षार्थी को पुलिस हथकड़ी पहना कर लाई। वह युवक परीक्षा के पहले मारपीट के एक केस में जेल चला गया था। कोर्ट के आदेश पर उसे एग्जाम में बैठने की अनुमति दी गई। पुलिस की सुरक्षा के बीच उसे परीक्षा केंद्र पर लाया गया।

सीतामढ़ी के डुमरा स्थित कमला गर्ल्स स्कूल नीट परीक्षा केंद्र पर रविवार को छात्रों, अभिभावकों और कर्मियों के बीच उस समय हलचल मच गई, जब एक परीक्षार्थी को हथकड़ी लगाकर कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा दिलाने लाया गया। कन्हौली थाना क्षेत्र के बगहा निवासी अफजद अंसारी मारपीट के एक मामले में पिछले 15 दिनों से मंडल कारा में न्यायिक हिरासत में बंद है। न्यायालय की विशेष अनुमति के बाद उसे परीक्षा में शामिल कराया गया। पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा केंद्र पहुंचे अफजद को सुरक्षा व्यवस्था के तहत परीक्षा कक्ष तक ले जाया गया।

सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने व्यवस्था का जायजा लिया। परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे पुनः जेल भेज दिया गया। घटना पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। परीक्षा देकर निकलते समय सेंटर पर आस पास के लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोगों उसका फोटो और वीडियो भी बनाया। पुलिस कर्मियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच उसे बाहर निकाला और जेल की गाड़ी पर सवार कराया।

एसडीपीओ ने बताया कि अफजद ने नीट परीक्षा का फॉर्म भरा था पर 15 दिनों पूर्व उसे एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया था। परिजनों की गुहार पर उसे नीट परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई। पुलिस अभिरक्षा में उसे सेंटर पर लाकर एग्जाम में शामिल कराया गया है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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