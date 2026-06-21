सीतामढ़ी में हथकड़ी में NEET परीक्षा देने पहुंचा कैदी, सेंटर पर मची हलचल; कोर्ट के आदेश पर मिली सुविधा

सीतामढ़ी के डुमरा स्थित कमला गर्ल्स स्कूल नीट परीक्षा केंद्र पर रविवार को छात्रों, अभिभावकों और कर्मियों के बीच उस समय हलचल मच गई, जब एक परीक्षार्थी को हथकड़ी लगाकर कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा दिलाने लाया गया।

NEET Examinee in Handcuffs: बिहार के विभिन्न जिलों में रविवार को मेडिकल इंट्रेंस नीट की पुनः परीक्षा हुई। इस दौरान सीतामढ़ी में एक परीक्षा केंद्र पर उस समय हलचल मच गई जब एक नीट परीक्षार्थी को पुलिस हथकड़ी पहना कर लाई। वह युवक परीक्षा के पहले मारपीट के एक केस में जेल चला गया था। कोर्ट के आदेश पर उसे एग्जाम में बैठने की अनुमति दी गई। पुलिस की सुरक्षा के बीच उसे परीक्षा केंद्र पर लाया गया।

सीतामढ़ी के डुमरा स्थित कमला गर्ल्स स्कूल नीट परीक्षा केंद्र पर रविवार को छात्रों, अभिभावकों और कर्मियों के बीच उस समय हलचल मच गई, जब एक परीक्षार्थी को हथकड़ी लगाकर कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा दिलाने लाया गया। कन्हौली थाना क्षेत्र के बगहा निवासी अफजद अंसारी मारपीट के एक मामले में पिछले 15 दिनों से मंडल कारा में न्यायिक हिरासत में बंद है। न्यायालय की विशेष अनुमति के बाद उसे परीक्षा में शामिल कराया गया। पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा केंद्र पहुंचे अफजद को सुरक्षा व्यवस्था के तहत परीक्षा कक्ष तक ले जाया गया।

सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने व्यवस्था का जायजा लिया। परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे पुनः जेल भेज दिया गया। घटना पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। परीक्षा देकर निकलते समय सेंटर पर आस पास के लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोगों उसका फोटो और वीडियो भी बनाया। पुलिस कर्मियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच उसे बाहर निकाला और जेल की गाड़ी पर सवार कराया।