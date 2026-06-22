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NEET री-एग्जाम फर्जीवाड़ा: 24 गिरफ्तारियों के बाद हड़कंप, अब वैशाली के परीक्षा केंद्र से दबोचा गया एक और 'मुन्नाभाई'

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, विनय मणि तिवारी, वैशाली
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NEET Re-Exam Solver Gang: नीट-यूजी परीक्षा में फर्जीवाड़े के तहत नगर थाना पुलिस ने जीए इंटर स्कूल से दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे कटरा क्षेत्र के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है।

NEET री-एग्जाम फर्जीवाड़ा: 24 गिरफ्तारियों के बाद हड़कंप, अब वैशाली के परीक्षा केंद्र से दबोचा गया एक और 'मुन्नाभाई'

NEET Re-Exam Solver Gang: देश की सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी (NEET-UG) में फर्जीवाड़े और सॉल्वर गैंग की सेंधमारी का एक और बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जिसने परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखीसराय में बेनकाब हुए सॉल्वर गैंग के बड़े नेटवर्क के बाद, जिसमें बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मियों और 5 मेडिकल छात्रों सहित 24 लोग गिरफ्तार हुए थे, अब पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। नगर थाना पुलिस ने जीए इंटर स्कूल परीक्षा केंद्र पर छापेमारी कर दूसरे परीक्षार्थी की जगह बैठ कर हुबहू परीक्षा दे रहे एक शातिर मुन्नाभाई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस नई गिरफ्तारी के बाद से जांच एजेंसियों और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस नए मामले के तार भी राज्य में सक्रिय बड़े सॉल्वर नेटवर्क से जुड़े होने की पूरी आशंका जताई जा रही है।

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कटरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है गिरफ्तार आरोपी

इस पूरे सनसनीखेज मामले पर मुख्य फोकस करते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किया गया फर्जी परीक्षार्थी मूल रूप से कटरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। परीक्षा के दौरान जब इनविजीलेटर और केंद्र के अधिकारियों को उसकी गतिविधियों पर गहरा संदेह हुआ, तो उसकी कड़ाई से जांच की गई, जिसमें उसकी असली पहचान उजागर हो गई। जीए इंटर स्कूल के प्रधानाचार्य के आधिकारिक बयान पर पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में पूरी गंभीरता से जुट गई है। हालांकि, ताजा अपडेट मिलने तक पुलिस द्वारा इस मामले में अभी FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन नगर थाने में प्रधानाचार्य की लिखित शिकायत के आधार पर केस दर्ज करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

कई घंटों की कड़ाई से पूछताछ के बाद देर रात लाया गया नगर थाने

पुलिस टीम ने सॉल्वर गैंग के इस नए मोहरे को परीक्षा केंद्र से दबोचने के बाद किसी गुप्त स्थान पर रखकर कई घंटों तक बेहद कड़ी पूछताछ की। इस गहन पूछताछ में पुलिस ने उससे गिरोह के आकाओं, पैसों के लेन-देन और उसे परीक्षा में बैठाने वाले असली अभ्यर्थी के बारे में महत्वपूर्ण सुराग जुटाए हैं। कई घंटों की लंबी मशक्कत के बाद, देर रात आरोपी को सुरक्षा घेरे में नगर थाने लाया गया। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस मुन्नाभाई से मिले इनपुट्स के आधार पर लखीसराय वाले गिरोह की तरह ही एक और बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हो सकता है, जिसमें कई और शातिर सॉल्वर्स और बिचौलियों के नाम सामने आने की पूरी उम्मीद है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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