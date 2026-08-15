NEET धांधलीः डॉक्टर के बाद फर्जी सर्टिफिकेट वाले मेडिकल छात्र रडार पर, ईओयू अब क्या करेगी?
ईओयू को पता लगा है कि डॉ.रविशंकर और उसके भाई अश्विनी कुमार ने नीट यूजी 2026 के रिजल्ट के बाद मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन के लिए कई अभ्यर्थियों को फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल कराया है।
NEET धांधलीः नीट यूजी 2026 धांधली व अनियमितता मामले में मुख्य सरगना डॉ. रविशंकर सहित तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद कई अन्य मेडिकल छात्रों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जांच एजेंसी ईओयू को पता लगा है कि डॉ.रविशंकर और उसके सहोदर भाई अश्विनी कुमार ने नीट यूजी 2026 के रिजल्ट के बाद मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन के लिए कई अभ्यर्थियों को फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल कराया है।
यही नहीं, इसके बनाये फर्जी आय, जाति और विकलांगता प्रमाण पत्र पर कई मेडिकल अभ्यर्थी पूर्व में भी मेडिकल कॉलेजों में नामांकित हो चुके हैं। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर ईओयू ने ऐसे कई मेडिकल, नर्सिंग और डेंटल छात्रों के साथ ही विभिन्न जिला के बायोमीट्रिक मैन पावर सप्लायर, वेंडर तथा फर्जी आधार एवं अन्य प्रमाणक बनाने में शामिल व्यक्तियों को चिह्नित किया है। उनको नोटिस देकर पूछताछ के लिए ईओयू कार्यालय बुलाने की प्रक्रिया की जा रही है। पीएमसीएच, एनएमसीएच सहित कई प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में नामांकित हो चुक ऐसे तमाम छात्रों से ईओयू पूछताछ करेगी।
तीनों अभियुक्त जेल भेजे गए, रिमांड पर लिया जाएगा
ईओयू सूत्रों के मुताबिक, नीट यूजी 2026 धांधली में गिरफ्तार हुए तीनों अभियुक्त को प्रारंभिक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नीट पुनर्परीक्षा के दौरान लखीसराय में तीन केंद्रों पर धांधली के साथ ही मई 2026 में हुई नीट मुख्य परीक्षा और पूर्व की नीट में भी इन अभियुक्तों के शामिल होने को देखते हुए इनसे विस्तृत पूछताछ का निर्णय लिया गया है। इसे देखते हुए ईओयू स्वतंत्रता दिवस के बाद अभियुक्तों को रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय में आवेदन करेगी।
रविशंकर ने एमबीबीएस परीक्षाओं में भी कराई थी सेटिंग
ईओयू की जांच में पता चला है कि पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र रविशंकर उर्फ सम्राट ने एमबीबीएस परीक्षा में भी सेटिंग कराई थी। प्रमाण मिले हैं कि उसने 29 जुलाई को हुई बीपीएसएससी की हवलदार अनुदेशक परीक्षा में भी बायोमीट्रिक वेंडरों के सहयोग से धांधली कराई। ईओयू के मुताबिक रविशंकर ने नीट पुनर्परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन व काउंसेलिंग के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी विकलांगता पत्र तथा फर्जी आय प्रमाण पत्र मुहैया कराए और इसके एवज में मोटी रकम की वसूली की।
अश्विनी कुमार के खिलाफ अलग से एफाईआर
रविशंकर के भाई अश्विनी कुमार के रामकृष्णा नगर स्थित संध्या हाइट अपार्टमेंट और किराये पर लिये गये सुनैना अपार्टमेंट के फ्लैट से ऐसे कई प्रमाण पत्र बरामद किए थे। यहां पर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित एमबीबीएस परीक्षा के कई खाली बुकलेट, एईडीओ (सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी) परीक्षा, पुलिस चयन आयोग की परीक्षा आदि से संबंधित कई परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड, स्कूल का अंकपत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं टीसी आदि बरामद हुआ था। ईओयू ने अश्विनी कुमार के खिलाफ अलग से प्राथमिकी दर्ज करते हुए इस मामले में जांच शुरू की है। ईओयू को जिन-जिन व्यक्तियों का एडमिट कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति तथा आय प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक इत्यादि जब्त हुये हैं, उन सभी को पूछताछ हेतु सत्यापन उपरान्त नोटिस भेजकर आर्थिक अपराध इकाई में बुलाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें