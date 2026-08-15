NEET धांधलीः डॉक्टर के बाद फर्जी सर्टिफिकेट वाले मेडिकल छात्र रडार पर, ईओयू अब क्या करेगी?

ईओयू को पता लगा है कि डॉ.रविशंकर और उसके भाई अश्विनी कुमार ने नीट यूजी 2026 के रिजल्ट के बाद मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन के लिए कई अभ्यर्थियों को फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल कराया है।

NEET धांधलीः नीट यूजी 2026 धांधली व अनियमितता मामले में मुख्य सरगना डॉ. रविशंकर सहित तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद कई अन्य मेडिकल छात्रों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जांच एजेंसी ईओयू को पता लगा है कि डॉ.रविशंकर और उसके सहोदर भाई अश्विनी कुमार ने नीट यूजी 2026 के रिजल्ट के बाद मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन के लिए कई अभ्यर्थियों को फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल कराया है।

यही नहीं, इसके बनाये फर्जी आय, जाति और विकलांगता प्रमाण पत्र पर कई मेडिकल अभ्यर्थी पूर्व में भी मेडिकल कॉलेजों में नामांकित हो चुके हैं। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर ईओयू ने ऐसे कई मेडिकल, नर्सिंग और डेंटल छात्रों के साथ ही विभिन्न जिला के बायोमीट्रिक मैन पावर सप्लायर, वेंडर तथा फर्जी आधार एवं अन्य प्रमाणक बनाने में शामिल व्यक्तियों को चिह्नित किया है। उनको नोटिस देकर पूछताछ के लिए ईओयू कार्यालय बुलाने की प्रक्रिया की जा रही है। पीएमसीएच, एनएमसीएच सहित कई प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में नामांकित हो चुक ऐसे तमाम छात्रों से ईओयू पूछताछ करेगी।

तीनों अभियुक्त जेल भेजे गए, रिमांड पर लिया जाएगा ईओयू सूत्रों के मुताबिक, नीट यूजी 2026 धांधली में गिरफ्तार हुए तीनों अभियुक्त को प्रारंभिक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नीट पुनर्परीक्षा के दौरान लखीसराय में तीन केंद्रों पर धांधली के साथ ही मई 2026 में हुई नीट मुख्य परीक्षा और पूर्व की नीट में भी इन अभियुक्तों के शामिल होने को देखते हुए इनसे विस्तृत पूछताछ का निर्णय लिया गया है। इसे देखते हुए ईओयू स्वतंत्रता दिवस के बाद अभियुक्तों को रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय में आवेदन करेगी।

रविशंकर ने एमबीबीएस परीक्षाओं में भी कराई थी सेटिंग ईओयू की जांच में पता चला है कि पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र रविशंकर उर्फ सम्राट ने एमबीबीएस परीक्षा में भी सेटिंग कराई थी। प्रमाण मिले हैं कि उसने 29 जुलाई को हुई बीपीएसएससी की हवलदार अनुदेशक परीक्षा में भी बायोमीट्रिक वेंडरों के सहयोग से धांधली कराई। ईओयू के मुताबिक रविशंकर ने नीट पुनर्परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन व काउंसेलिंग के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी विकलांगता पत्र तथा फर्जी आय प्रमाण पत्र मुहैया कराए और इसके एवज में मोटी रकम की वसूली की।