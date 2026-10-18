नीरज कर्मठ नेता हैं, भारी मतों से जीतेंगे; अनंत सिंह के दावे को बीजेपी के रामकृपाल यादव ने खारिज किया
बीजेपी नेता और बिहार के मंत्री राम कृपाल यादव ने दावा किया है कि पटना स्नातक सीट के एनडीए उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेंगे।
बिहार विधान परिषद की सबसे हॉट सीट पटना स्नातक का परिणाम चाहे जो भी हो लेकिन, यहां का सियासी पारा हाई है। एक तरफ जदयू विधायक अनंत सिंह ने अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार को हराने और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज कुमार को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है तो दूसरी ओर एनडीए के नेता भी एकजुटता के साथ फिल्डिंग कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने अनंत सिंह के दावों को खारिज करते हुए भारी मतों से नीरज की जीत का दावा ठोक दिया है। उन्होंने पटना शिक्षक सीट पर बीजेपी के नवल किशोर यादव की जीत का भी दावा किया है।
जैसे जैसे एमएलसी चुनाव की तारीख करीब आ रही है, बिहार का राजनैतिक तापमान बढ़ता ही जा रहा है। क्षेत्र में नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। रविवार को अनंत सिंह काफिले के साथ पटना स्नातक के क्षेत्र में अनुज कुमार सिंह के लिए वोट मांगने निकले तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता और सम्राट चौधरी सरकार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने भी फिल्डिंग टाइट कर दिया। पटना में वे नीरज कुमार और नवल किशोर यादव के लिए वोट मांगने लोगों के बीच पहुंचे। अनंत सिंह ने दावा किया कि नीरज कुमार समेत सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा देंगे। इधर राम कृपाल ने दावा ठोक दिया कि नीरज कुमार भारी मतों के अंतर से जीत हासिल करेंगे।
मीडिया से वार्ता में बीजेपी नेता ने कहा कि नीरज कुमार इस क्षेत्र के काफी कर्मठ और लोकप्रिय नेता हैं। वे तीन बार यहीं से जीत दर्ज कर चुके हैं। इस बार भी उनकी जीत होगी। एनडीए राज्य की सभी 8 विधान परिषद सीट पर चुनाव लड़ रही है। पटना में स्नातक और शिक्षक दोनों सीटों पर हमारे गठबंधन की जीत होगी। एनडीए के कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए काम कर रहे हैं। दुर्गा पूजा में भी अपना घर छोड़कर नीरज के प्रति नीरज कुमार फिर से सदन में पहुंचेंगे और बिहार की जनता की आवाज बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं है।
इससे पहले नीरज ने भी पटना में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता क्योंकि एनडीए के सभी कार्यकर्ता उनके साथ हैं। सब लोग दिल से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भारी मतों से अंतर से जीत का दावा किया। कहा कि आप लोग मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा दीजिए, उसे समय से सूद समेत चुका देंगे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें