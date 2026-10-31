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ललन सिंह पर नरम हुए नीरज के तेवर, आशीर्वाद से इनकार के बाद तारीफ की झड़ी; JDU प्रवक्ता ने क्या कहा?

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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जीत पर आशीर्वाद लेने से इनकार करने वाले नीरज कुमार अब ललन सिंह की तारीफ कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने ललन सिंह को जदयू का बड़ा नेता बताया।

Neeraj Kumar, Lalan Singh
नीरज कुमार, ललन सिंह

Neeraj soft on Lalan Singh: जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और पटना स्नातक एमएलसी नीरज कुमार ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड के बड़ा नेता बताया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वे ललन सिंह से जीत की बधाई या आशीर्वाद नहीं लेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बयान के बाद नीरज कुमार के तेवर नरम पड़ गए हैं।

शनिवार को सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर जदयू कार्यालय पहुंचे नीरज कुमार का मूड बदला हुआ दिखा। कभी सूद समेत कर्ज चुकाने का ऐलान करने वाले नीरज कुमार ललन सिंह की तारीफ की झड़ी लगाते नजर आए। ललन सिंह से तल्खी के सवाल पर नीरज ने कहा कि ललन सिंह जनता दल यू के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं इससे कौन इनकार कर सकता है। वे बड़े नेता हैं तब ना केंद्र में मंत्री हैं। जदयू से अभी तक मात्र दो नेता ही केंद्र में मंत्री बन पाए हैं। नीरज कुमार ने कहा कि समता पार्टी की स्थापना से लेकर जदयू के सफर में ललन सिंह की बड़ी भूमिका है।

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नीरज ने कहा कि तात्कालिक सवालों को लेकर कुछ मतभेद हुए। यह पार्टी के अंदर का मामला है। पार्टी ने इसे काफी गंभीरता से लिया। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश तक इस मुद्दे पर सजग रहा। चुनाव में हमारी पार्टी की साख बच गई, यह हम सबों के लिए महत्वपूर्ण था।

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दरअसल, बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना सीट को लेकर जदयू के तीन नेता तल्खी को लेकर काफी चर्चा में रहे। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने अपने ही दल के अधिकृत उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अनंत सिंह ऐलान कर दिया कि पटना स्नातक सीट पर वे जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह को जीत दिलाएंगे और अपने दल जदयू के घोषित कैंडिडेट नीरज कुमार की जमानत जब्त करा देंगे। उन्होंने नीरज पर चार चुनावों में विरोध करने का आरोप लगाया। इन दोनों के बीच सुलह की जिम्मेदारी ललन सिंह को दी गई पर वह भी कुछ नहीं कर सके। इसके उलट उन्होंने मीडिया में बयान दे दिया कि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया तो होगी ही। ललन सिंह नीरज कुमार के लिए क्षेत्र में भी नहीं दिखे। इस बीच अनंत सिंह और नीरज के बीच बयानों के तीर मीडिया में छाया रहा।

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पटना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद नीरज कुमार कुमार ने ललन सिंह से दूरी बना ली। यह बात तब सामने आई जब जीत की बधाई दी जा रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीरज कुमार को जीत की बधाई दी। ललन सिंह से बधाई और आशीर्वाद लेने के सवाल पर नीरज भड़क गए। उन्होंने कहा कि ललन सिंह से ना बधाई लेंगे ना आशीर्वाद। यह भी कहा कि मेरे बुजुर्गों ने संस्कार दिया है कि किसी का कर्ज नहीं रखना चाहिए। ललन सिंह का राजनैतिक कर्ज सूद समेत चुकाएंगे। दरअसल, नीरज कुमार मान रहे थे कि ललन सिंह ने अनंत सिंह का साथ दिया। उन्होंने कई मीडिया चैनलों से अपनी बात दुहराई कि समय आने पर सूद समेत कर्ज चुका देंगे।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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