ललन सिंह पर नरम हुए नीरज के तेवर, आशीर्वाद से इनकार के बाद तारीफ की झड़ी; JDU प्रवक्ता ने क्या कहा?

जीत पर आशीर्वाद लेने से इनकार करने वाले नीरज कुमार अब ललन सिंह की तारीफ कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने ललन सिंह को जदयू का बड़ा नेता बताया।

Neeraj soft on Lalan Singh: जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और पटना स्नातक एमएलसी नीरज कुमार ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड के बड़ा नेता बताया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वे ललन सिंह से जीत की बधाई या आशीर्वाद नहीं लेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बयान के बाद नीरज कुमार के तेवर नरम पड़ गए हैं।

शनिवार को सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर जदयू कार्यालय पहुंचे नीरज कुमार का मूड बदला हुआ दिखा। कभी सूद समेत कर्ज चुकाने का ऐलान करने वाले नीरज कुमार ललन सिंह की तारीफ की झड़ी लगाते नजर आए। ललन सिंह से तल्खी के सवाल पर नीरज ने कहा कि ललन सिंह जनता दल यू के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं इससे कौन इनकार कर सकता है। वे बड़े नेता हैं तब ना केंद्र में मंत्री हैं। जदयू से अभी तक मात्र दो नेता ही केंद्र में मंत्री बन पाए हैं। नीरज कुमार ने कहा कि समता पार्टी की स्थापना से लेकर जदयू के सफर में ललन सिंह की बड़ी भूमिका है।

नीरज ने कहा कि तात्कालिक सवालों को लेकर कुछ मतभेद हुए। यह पार्टी के अंदर का मामला है। पार्टी ने इसे काफी गंभीरता से लिया। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश तक इस मुद्दे पर सजग रहा। चुनाव में हमारी पार्टी की साख बच गई, यह हम सबों के लिए महत्वपूर्ण था।

दरअसल, बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना सीट को लेकर जदयू के तीन नेता तल्खी को लेकर काफी चर्चा में रहे। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने अपने ही दल के अधिकृत उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अनंत सिंह ऐलान कर दिया कि पटना स्नातक सीट पर वे जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह को जीत दिलाएंगे और अपने दल जदयू के घोषित कैंडिडेट नीरज कुमार की जमानत जब्त करा देंगे। उन्होंने नीरज पर चार चुनावों में विरोध करने का आरोप लगाया। इन दोनों के बीच सुलह की जिम्मेदारी ललन सिंह को दी गई पर वह भी कुछ नहीं कर सके। इसके उलट उन्होंने मीडिया में बयान दे दिया कि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया तो होगी ही। ललन सिंह नीरज कुमार के लिए क्षेत्र में भी नहीं दिखे। इस बीच अनंत सिंह और नीरज के बीच बयानों के तीर मीडिया में छाया रहा।