बांकीपुर: नितिन जितने वोट से जीते थे नीरज को उतना भी नहीं मिला, जातीय समीकरण से जीतने का भ्रम भी टूटा

बांकीपुर उपचुनाव के परिणामों से कई संदेश मिले हैं। यहां जनता का मूड ऐसा बदला नीरज सिन्हा उतना भी वोट हासिल नहीं कर सके जितने वोट से नितिन नवीन पिछली बार यहां जीते थे। जातीय समीकरण वाली अवधारणा भी टूटी है।

मात्र नौ महीने में ही बांकीपुर के लोगों का मन मिजाज ऐसा बदला कि जितने वोटों से नितिन नवीन जीते थे, उतना वोट भी भाजपा उपचुनाव में नहीं ला सकी। विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा को 98299 वोट आए थे और राजद की रेखा गुप्ता 51,936 मतों से हार गई थीं। तब जन सुराज की वंदना कुमारी महज 7,717 वोटों पर सिमट गई थीं। लेकिन, नीरज सिन्हा पर दांव लगानेवाली भाजपा 30 वर्षों का किला गंवा बैठी। जन सुराज ने राजद को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। पिछले चुनाव में कुल 1,55,421 वोट पड़े थे। इनमें भाजपा को 98,299 वोट आए। दूसरे स्थान पर राजद को 46,363 वोट मिले थे। भाजपा तब 51,936 वोटों से जीतने में कामयाब रही थी।

इस बार मामला उलट गया। कुल 1,30,246 मतों में भाजपा के नीरज को महज 44,827 वोट मिले। जन सुराज ने आठ गुना से ज्यादा 64,151 वोट जुटाए। राजद 14,273 वोटों पर सिमट गया। 2008 के परिसीमन के बाद बांकीपुर सीट अस्तित्व में आया। इसके पहले यह पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पटना पश्चिम में कांग्रेस, भाकपा, जनता दल, जनक्रांति दल और निर्दलीय को भी जीत का मौका मिला। लेकिन, साल 1995 से इस सीट पर भाजपा का कब्जा था। जन सुराज ने बांकीपुर में तीन दशक बाद भाजपा को मात दे दी।

जातीय समीकरण से जीतने वाला भ्रम भी टूटा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने बिहार की चुनावी राजनीति और मतदाताओं के मन-मिजाज में बड़े बदलाव के कई संकेत दिये हैं। जातीय ध्रुवीकरण से चुनाव जीतने की पुरानी अवधारणा बांकीपुर में धूल-धूसरित हो गई। मतदाताओं ने जाति और समीकरण से ऊपर उठकर जनसुराज के पक्ष में मतदान किया। बिहार की सियासत में इसे बड़ा बदलाव ही कहा जाएगा। अबतक चुनावी राजनीति में उतरने वालीं पार्टियां विधानसभा क्षेत्रों के जातीय समीकरण का ख्याल रखते हुए उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती हैं। इसे ही जीत की पहली गारंटी माना जाता रहा है। बांकीपुर से प्रशांत किशोर की जीत ने इस अवधारणा को ध्वस्त कर दिया।

प्रशांत पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्होंने ऐसे क्षेत्र को चुना, जो चुनौतीपूर्ण था। यहां भाजपा लगातार 31 साल से अपराजेय थी और मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में कांग्रेस या राजद रही। पिछले आम चुनाव में जनसुराज ने प्रत्याशी उतारे तो उसे सिर्फ 7717 वोट मिले थे। लेकिन, उपचुनाव में प्रशांत किशोर एक तरफ भाजपा, तो दूसरी तरफ राजद के मतों को अपने पक्ष में गोलबंद करने में सफल रहे। बांकीपुर में न केवल राजद का ‘एम-वाई’ समीकरण दरका, बल्कि इस समीकरण के इतर के मत भी बड़ी संख्या में जनसुराज को मिले।

परिणाम ने इस तथ्य पर मुहर लगाया कि चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने रोजगार, युवाओं के पलायन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे जो मुद्दे उठाये, उन्हें अब नकारा नहीं जा सकता है। वह पिछले चार साल से लगातार इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। इन मुद्दों को वह बिहार के गांव-गांव तक ले गए। पदयात्राएं भी कीं। वह कहते रहे हैं कि जाति से ऊपर उठकर बिहार के बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने को वोट करें। उपचुनाव के दौरान इन मुद्दों पर न तो भाजपा ने तार्किक बहस की और न ही राजद ने ही कोई विमर्श छेड़ा। परिणाम के बाद प्रशांत किशोर की जीत की खुशी मनाने जिस तरह पटना के लोग उमड़े, वह इन मुद्दों पर उनकी एकजुटता को प्रतिबिंबित करता है। लोगों की प्रतिक्रिया बता रही कि उन्होंने परंपरागत सोच से परे और जाति के जंजाल से मुक्त होकर इन मुद्दों पर जनादेश दिया है।

एनडीए ही नहीं, महागठबंधन के लिए भी गंभीर चुनौती मतदाताओं के मन-मिजाज में आया यह बदलाव न केवल एनडीए, बल्कि महागठबंधन के लिए भी गंभीर चुनौती है। अब उन्हें रोजगार, पलायन, बच्चों के बेहतर भविष्य जैसे मुद्दों पर विमर्श के प्रति संजीदा होना होगा। परिणाम के बाद पहली प्रतिक्रिया में प्रशांत किशोर ने अपनी जीत का उत्साह अभिव्यक्त करने से कहीं ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को बिहार के बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और उनका पलायन रोकने की चिंता करनी होगी।