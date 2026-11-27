नीरज कुमार ने अनंत सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि बाहुबली कौन है बिहार में। बिहार में अपने आप को कोई बाहुबली कहता है, बाहुबली कहने का कोई हिम्मत नहीं जुटाता है। नीरज ने आनंद मोहन पर भी अपनी बात रखी है।

जनता दल (यूनाइटेढ) के विधान पार्षद नीरज कुमार ने एक बार फिर मोकामा विधायक अनंत सिंह पर तंज कसा है। इस बार जेडीयू MLC ने अनंत सिंह का नाम लिए बगैर ही उनपर तंज कसा है और कहा है कि बिहार में कोई बाहुबली नहीं है। नीरज कुमार ने अनंत सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि बाहुबली कौन है बिहार में, अपने आप को कोई बाहुबली कहता है, बाहुबली कहने का कोई हिम्मत नहीं जुटाता है। अभी तो पटना स्नातक क्षेत्र में बौधिक जनादेश मिल गया। पीपरी होता है, जो काटेगा तो पता भी नहीं चलेगा। इ सब पीपरी है। कोई मतलब है इन सब चीजों का। इतना ही नही नीरज कुमार आनंद पर भी अपनी बात रखी है।

नीरज कुमार ने आनंद मोहन पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह व्यक्ति का मसला नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का मसला है। आनंद मोहन को पुनर्विचार याचिका दायर करने का भी अधिकार है। लेकिन सरकार को इसमें पार्टी बनाने का कोई मतलब नहीं है। न्यायपालिका के फैसले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

आनंद मोहन को सरेंडर करना है बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले को गुरुवार को रद्द कर दिया था। को ने आनंद मोहन को एक महीने के भीतर सक्षम जेल प्राधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की दिसंबर 1994 में मुजफ्फरपुर में भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी और तत्कालीन विधायक आनंद मोहन को भीड़ को उकसाने का दोषी ठहराया गया था।