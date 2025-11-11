खराब मौसम में घर से नहीं निकले, अब हार के बहाने खोज रहे हैं; तेजस्वी के तेवर पर JDU हमलावर

संक्षेप: जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने चुनाव प्रक्रिया पर महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव और विपक्षी दलों के आरोपों को हार का बहाना खोजने जैसा बताया है।

बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रक्रिया और सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के विभिन्न आरोपों को लेकर तेवर दिखाने के बाद सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनत दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने हमलावर रुख अपनाया है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव खराब मौसम में घर से प्रचार करने नहीं निकलते हैं और अब हार का बहाना खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनर्लग आरोप लगाकर तेजस्वी सरेंडर बोल गए हैं और वो राघोपुर से खुद भी हार रहे हैं।

तेजस्वी ने सोमवार को चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा था कि चार दिन बीतने के बाद भी नहीं बताया गया है कि पहले चरण में कितनी महिला और पुरुषों ने मतदान किया। तेजस्वी ने काउंटिंग सेंटर के स्ट्रॉन्ग रूम (वज्रगृह) में सीसीटीवी बंद होने के आरोप भी लगाए थे। यादव ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों से 208 कंपनियां पुलिस बल की तैनाती हुई है। 68 फीसदी पर्यवेक्षक भाजपा शासित राज्यों से आए हैं।