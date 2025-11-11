Hindustan Hindi News
खराब मौसम में घर से नहीं निकले, अब हार के बहाने खोज रहे हैं; तेजस्वी के तेवर पर JDU हमलावर

Tue, 11 Nov 2025 02:18 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रक्रिया और सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के विभिन्न आरोपों को लेकर तेवर दिखाने के बाद सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनत दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने हमलावर रुख अपनाया है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव खराब मौसम में घर से प्रचार करने नहीं निकलते हैं और अब हार का बहाना खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनर्लग आरोप लगाकर तेजस्वी सरेंडर बोल गए हैं और वो राघोपुर से खुद भी हार रहे हैं।

तेजस्वी ने सोमवार को चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा था कि चार दिन बीतने के बाद भी नहीं बताया गया है कि पहले चरण में कितनी महिला और पुरुषों ने मतदान किया। तेजस्वी ने काउंटिंग सेंटर के स्ट्रॉन्ग रूम (वज्रगृह) में सीसीटीवी बंद होने के आरोप भी लगाए थे। यादव ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों से 208 कंपनियां पुलिस बल की तैनाती हुई है। 68 फीसदी पर्यवेक्षक भाजपा शासित राज्यों से आए हैं।

महनार से राजद प्रत्याशी ने कहा है कि स्ट्रान्ग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई: नीरज

नीरज कुमार ने कहा- ‘दूसरे चरण के चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी जब मौसम खराब होता है तो घर से निकलते नहीं हैं। हार का बहाना ढूंढ़ रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी नजर आ रही है। तेजस्वी को चुनौती है, महनार से राजद के उम्मीदवार रवींद्र सिंह के वीडियो और साक्ष्य हैं, जिन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लालगंज से राजद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि रजनीश कुमार ने भी इस बात की पुष्टि की है। अनर्गल आरोप लगाकर आप राजनीति में सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर। हारा हुआ राजनीति का खिलाड़ी है। लगातार हार रहा। इस बार भी हार तय है। राघोपुर से हार तय है।’

Bihar Chunav LIVE: चार जिलों में 6 घंटे में 50 फीसदी से ज्यादा मतदान, 20 जिलों में 47.62 फीसदी वोटिंग

जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बिहार में इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने मतदान किया है। उन्होंने दावा किया कि वोटरों का रुझान नीतीश कुमार के पक्ष में एनडीए की सरकार बनाने का है। उन्होंने महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ने का जिक्र करते हुए कहा कि पहली बार लोगों ने खुलकर मीडिया के सामने बोला कि हम विकास को वोट दे रहे हैं।

