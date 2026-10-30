फांसी दिलाने तक चैन नहीं; दुलारचंद यादव के पोते नीरज ने अनंत सिंह को मिटाने की खाई थी कसम

Anant Singh: देश की सर्वोच्च अदालत ने दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने का आदेश दिया है

Anant Singh: मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज करते हुए एक दिसंबर तक सरेंडर करने को कहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने का आदेश दिया है। यह फैसला सामने आते ही नीरज कुमार के पुराने बयान की चर्चा होने लगी है, जिसमें उन्होंने अनंत सिंह को फांसी होने तक चैन से नहीं बैठने की बात कही थी।

दुलारचंद यादव को जनसुराज का समर्थक माना जाता था। इस हत्या के बाद जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई तो दुलाचंद यादव के पोते ने कहा था, "जब तक सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता और उन्हें मौत की सजा नहीं मिल जाती तब तक हम 'ब्रह्मभोज' नहीं करेंगे।'' आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी कि 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी।

आपको बता दें कि नीरज कुमार के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में बाहुबली अनंत सिंह सहित चार अन्य लोगों का भी नाम शामिल था। नीरज कुमार ने तब आरोप लगाया था, "हमारी मांग है कि मेरे दादाजी की हत्या में शामिल सभी पांचों लोगों को गिरफ्तार किया जाए। मेरे दादाजी की हत्या उनके विरोधियों ने प्रशासन की मदद से की थी।"

अनंत सिंह ने मेरे दादा को खुद मारी गोली: नीरज कुमार दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने तब अनंत सिंह काफी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था, "मैंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी है। अनंत सिंह ने मेरे दादा को खुद अपने हाथ से गोली मारी। सीने के बजाय गोली पांव में कैसे लगी यह तो नहीं पता, लेकिन गोली अनंत सिंह ने ही चलाई थी।" घटना के वक्त नीरज कुमार अपने दादा की गाड़ी में नहीं थी। वह पिछली हाड़ी में थे। लोगों ने घटना के बाद उन्हें दुलारचंद यादव के पास जाने से रोक लिया।

पुलिस पर भी नीरज कुमार ने लगाए थे आरोप नीरज कुमार ने पुलिस पर अनंत सिंह की मदद करने और उन्हें बचाने के आरोप लगाए थे। तब नीरज कुमार ने कहा था, "मेरे दादा को 15 दिन पहले ही धमकी दी गई थी। अनंत सिंह ने फोन कर कहा था कि अगर चुनाव प्रचार से नहीं हटे तो जान से मार देंगे।"