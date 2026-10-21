टेंशन नहीं लेना है.., अस्पताल से निकल नीरज कुमार ने बताया- कैसे बिगड़ी तबीयत; अनंत सिंह ने कहा था- नाटक कर रहे हैं

बिहार MLC चुनाव में जनता दल (यूनाइटेड) के प्रत्याशी नीरज कुमार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। नीरज कुमार ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें टेंशन नहीं लेने के लिए कहा है। इससे पहले अनंत सिंह ने कहा था कि वो नाटक कर रहे हैं।

बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जनता दल (यूनाइटेड) के लिए एक राहत भरी खबर आई। पटना स्नातक सीट से पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार को नीरज कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नीरज कुमार पटना के मेदांता अस्पताल में एडमिट थे। बुधवार को उनकी हालत में सुधार होने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। हालांकि, नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ने के बाद जदयू विधायक अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि नीरज कुमार को ना तो बुखार है और ना हीं वो बीमार हैं। अनंत सिंह ने कहा था कि वो ड्रामा कर रहे हैं।

इधर व्हीलचेयर पर अस्पताल से बाहर निकले नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आखिर उनकी तबीयत कैसे बिगड़ गई थी। नीरज कुमार ने कहा कि AICD मशीन में शॉक लगा था। जिसके बाद मैं वीटी (दिल से संबंधित समस्या) का शिकार हो गया था। जिसके कारण परेशानी हुई। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, चिकित्सकों ने जाने के लिए कहा है। नीरज कुमार ने बताया कि वो अस्पताल में डॉक्टर प्रमोद कुमार के इलाज में थे। उन्होंने ही मुझे घर जाने के लिए कहा और तनाव रहित जीवन जीने के लिए कहा है।

सोमवार की देर रात नीरज की बिगड़ी थी तबीयत बता दें कि बिहार विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव से कुछ दिन पहले जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) के विधान पार्षद नीरज कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों के अनुसार, 59-वर्षीय नीरज कुमार को सोमवार देर रात बेचैनी हुई थी, जिसके बाद उन्हें यहां मेदांता अस्पताल ले जाया गया था। पूर्व मंत्री नीरज कुमार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चौथी बार विधान परिषद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस सप्ताह शुक्रवार को विधानपरिषद के आठ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं।