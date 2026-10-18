जबतक बेऊर जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा; अनंत सिंह पर नीरज ने किया पलटवार

नीरज कुमार ने कहा कि जदयू में रहते हुए अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। समय का इंतजार कीजिए, सब साफ हो जाएगा। उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया।

एमएलसी चुनाव को लेकर जदयू के मोकामा विधायक अनंत सिंह और पटना स्नातक सीट के उम्मीदवार नीरज कुमार के बीच जुबानी जंग का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा रहा है। रविवार को फिर से अनंत सिंह ने नीरज कुमार की जमानत जब्त कराने का दावा किया तो जदयू प्रत्याशी ने भी करार पलटवार किया। नीरज ने कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अनंत सिंह पर कार्रवाई का इशारा भी किया। कहा कि जदयू में रहते हुए वे जेल के अंदर भेजे गए थे। तंज कसते हुए नीरज कुमार ने कहा कि जबतक बेऊर जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा।

रविवार को अनंत सिंह पटना स्नातक एमएलसी सीट के जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के लिए वोट मांगने निकले। मीडिया ने सवाल किया तो कहा कि वे अनुज के समर्थन में वोट मांगते रहेंगे और नीरज की जमानत जब्त करा देंगे। निशांत कुमार के प्रचार में जाने पर भी जवाब दिया और कहा कि उनकी पार्टी है, वे कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने संजय झा के बयान पर भी बेबाकी से उत्तर दिया। तेवर के साथ कहा कि जब फैसला आएगा तब देखेंगे। नीरज कुमार ने अनंत सिंह के बयान पर पलटवार किया है।

स्नातक मतदाता जवाब देंगे जदयू के मुख्य प्रवक्ता और पटना स्नातक सीट से एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार ने न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ काम करने और निशांत कुमार को कमजोर करने वाले को जदयू के कार्यकर्ता और एनडीए कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। स्नातक मतदाता इसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने जदयू को छोड़ा और लौटकर आए लेकिन, एक पंचायत अध्यक्ष भी उनके साथ नहीं गया। आज निशांत कुमार के नेतृत्व में जदयू एमएलसी का चुनाव लड़ रहा है। उनकी भावना के खिलाफ जाने वाला पार्टी उम्मीदवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।

पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेगा अनंत सिंह का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि मतदाता से पहले पोलिंग एजेंट खोजें। जिसे जिताने की बात कर रहे हैं उनका कोई ठोस संगठन नहीं है। वोटर बनाया नहीं और तीर छोड़ रहे हैं। राजनीति में जदयू का तीर चलता है और निशाने पर लगता है। अनंत सिंह पर संगठन की ओर से कार्रवाई के सवाल पर नीरज ने कहा कि जदयू की अपनी कार्यशैली है। किसी को जब राजनीति का इंजेक्शन लगता है तो वह आह करता है और कार्यकर्ता वाह करता है। समय का इंतजार कीजिए उन्होंने यह भी कहा कि जदयू में रहते हुए ही बेऊर जेल में प्रवेश करना पड़ा था।