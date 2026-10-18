जबतक बेऊर जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा; अनंत सिंह पर नीरज ने किया पलटवार
नीरज कुमार ने कहा कि जदयू में रहते हुए अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। समय का इंतजार कीजिए, सब साफ हो जाएगा। उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया।
एमएलसी चुनाव को लेकर जदयू के मोकामा विधायक अनंत सिंह और पटना स्नातक सीट के उम्मीदवार नीरज कुमार के बीच जुबानी जंग का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा रहा है। रविवार को फिर से अनंत सिंह ने नीरज कुमार की जमानत जब्त कराने का दावा किया तो जदयू प्रत्याशी ने भी करार पलटवार किया। नीरज ने कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अनंत सिंह पर कार्रवाई का इशारा भी किया। कहा कि जदयू में रहते हुए वे जेल के अंदर भेजे गए थे। तंज कसते हुए नीरज कुमार ने कहा कि जबतक बेऊर जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा।
रविवार को अनंत सिंह पटना स्नातक एमएलसी सीट के जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के लिए वोट मांगने निकले। मीडिया ने सवाल किया तो कहा कि वे अनुज के समर्थन में वोट मांगते रहेंगे और नीरज की जमानत जब्त करा देंगे। निशांत कुमार के प्रचार में जाने पर भी जवाब दिया और कहा कि उनकी पार्टी है, वे कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने संजय झा के बयान पर भी बेबाकी से उत्तर दिया। तेवर के साथ कहा कि जब फैसला आएगा तब देखेंगे। नीरज कुमार ने अनंत सिंह के बयान पर पलटवार किया है।
स्नातक मतदाता जवाब देंगे
जदयू के मुख्य प्रवक्ता और पटना स्नातक सीट से एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार ने न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ काम करने और निशांत कुमार को कमजोर करने वाले को जदयू के कार्यकर्ता और एनडीए कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। स्नातक मतदाता इसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने जदयू को छोड़ा और लौटकर आए लेकिन, एक पंचायत अध्यक्ष भी उनके साथ नहीं गया। आज निशांत कुमार के नेतृत्व में जदयू एमएलसी का चुनाव लड़ रहा है। उनकी भावना के खिलाफ जाने वाला पार्टी उम्मीदवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेगा
अनंत सिंह का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि मतदाता से पहले पोलिंग एजेंट खोजें। जिसे जिताने की बात कर रहे हैं उनका कोई ठोस संगठन नहीं है। वोटर बनाया नहीं और तीर छोड़ रहे हैं। राजनीति में जदयू का तीर चलता है और निशाने पर लगता है। अनंत सिंह पर संगठन की ओर से कार्रवाई के सवाल पर नीरज ने कहा कि जदयू की अपनी कार्यशैली है। किसी को जब राजनीति का इंजेक्शन लगता है तो वह आह करता है और कार्यकर्ता वाह करता है। समय का इंतजार कीजिए उन्होंने यह भी कहा कि जदयू में रहते हुए ही बेऊर जेल में प्रवेश करना पड़ा था।
मेरी जीत तय हैः नीरज
नीरज ने दावा किया कि कार्यकर्ताओं ने एमएलसी चुनाव को दिल पर ले लिया है। नीतीश कुमार के प्रति सबके दिल में प्रेम है। जिन लोगों ने नीतीश कुमार को पहले वोट नहीं दिया वे भी अब उनके लिए वोट करने को तैयार हैं। एनडीए कार्यकर्ता समय पर सबको जवाब दे देंगे। बड़े से बड़े नेता पर पार्टी ने कार्रवाई की है। जबतक बेऊर जेल में चना रहेगा तबतक बहुत लोगों का आना जाना लगा रहेगा। उन्होंने अपनी जीत का भी दावा किया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें