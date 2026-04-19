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NDA महिला ब्रिगेड ने खोला मोर्चा, पटना में सड़क पर उतरेगी नारी शक्ति; CM सम्राट चौधरी देंगे साथ

Apr 19, 2026 11:28 pm ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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सोमवार को गांधी मैदान के कारगिल चौक पर एनडीए महिला कार्यकर्ताओं का आक्रोश प्रदर्शन होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य वरिष्ठ नेतागण महिलाओं को संबोधित करेंगे।

NDA महिला ब्रिगेड ने खोला मोर्चा, पटना में सड़क पर उतरेगी नारी शक्ति; CM सम्राट चौधरी देंगे साथ

Bihar News: महिला आरक्षण संशोधन बिल विधेयक गिर जाने के बाद बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों ने कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बिल के संसद में पारित नहीं होने के खिलाफ सोमवार को गांधी मैदान के कारगिल चौक पर एनडीए महिला कार्यकर्ताओं का आक्रोश प्रदर्शन होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य वरिष्ठ नेतागण महिलाओं को संबोधित करेंगे।

रविवार शाम को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार की शाम को गांधी मैदान और कारगिल चौक पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। संजय सरावगी ने बताया कि गांधी मैदान में लाखों की संख्या में महिलाएं एकत्रित होंगी और विपक्ष के खिलाफ जमकर आक्रोश प्रदर्शन करेंगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। महिलाएं गांधी मैदान मार्च करती हुईं कारगिल चौक तक जाएंगी। उन्होंने कहा कि आक्रोश प्रदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों से एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं के अलावा आम महिलाए भी आएंगी और संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने में रोड़ा अटकाने वाले विपक्ष के नेताओं से जवाब मांगेगी।

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इस बाबत एक भव्य मंच भी तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा में पारित नहीं होने को लेकर बिहार की आधी आबादी निराश और खुद को अपमानित महसूस कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस आक्रोश रैली में महिलाएं राजद और कांग्रेस से यह सवाल भी पूछेंगी कि उनकी घर की महिलाएं जब सांसद बन सकती हैं तो हम गांव की महिलाओं को इस हक और अधिकार से वंचित क्यों किया गया?

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रविवार को सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेस बुलाकर महिला आरक्षण बिल संसद में गिर जान के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। सीएम ने कहा कि इस प्रकरण में विपक्ष के सभी दलों का महिला विरोधि चेहरा उजागर हो गया है। इन दलों ने मिलकर महिलाओं को सदन में जाने का रास्ता बंद कर दिया है। बिहार की महिलाओं ने इन्हें पहले ही असली स्थान बता दिया है। अब देश भर की महिलाएं इन्हें मजा चखाएगी। अगर बिल पास हो जाता तो सदन में उनकी उपस्थिति काफी बढ़ जाती।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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