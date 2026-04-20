Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कलाई में जंजीर, हाथों में तिरंगा; कांग्रेस, राजद के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरी NDA महिला ब्रिगेड

Apr 20, 2026 12:12 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

पटना में भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और रालोमो महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में सड़क पर उतर आई हैं। पटना गांधी मैदान से कारगिल चौक तक आक्रोश मार्च निकाला।

कलाई में जंजीर, हाथों में तिरंगा; कांग्रेस, राजद के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरी NDA महिला ब्रिगेड

Protest for Women Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित कराने में विफल रहने के बाद एनडीए की ओर से विपक्षों दलों खासकर कांग्रेस, राजद, सपा, टीएमसी के खिलाफ देशभर में अभियान चलाया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और रालोमो महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में सड़क पर उतर आई हैं। पटना गांधी मैदान से कारगिल चौक तक आक्रोश मार्च निकाला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दावा किया है कि महिलाओं के हक पर कुठाराघात करने वाले विपक्षी दलों के खिलाफ एक लाख से अधिक नारी शक्ति सड़क पर उतर गईं हैं। सीएम सम्राट चौधरी महिलाओं की के आक्रोश मार्च को संबोधित करेंगे।

रविवार शाम से राज्य के विभिन्न जिलों से महिलाओं का पटना में जुटना शुरू हो गया। आज सोमवार की सुबह में गांधी मैदान में भारी जुटान हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी उनके साथ मुस्तैद दिखे। गर्मी के मौसम में किसी की तबीयत खराब नहीं हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। 11 बजे से महिलाओं का हुजूम निकलना शुरू हो गया। हाथों में तिरंगा झंडा, और स्लोगन वाले कार्ड्स लेकर महिलाएं नारेबाजी करते जब गांधी मैदान के बाहर निकलीं तो सड़क जाम हो गया। कारगिल चौक के पास महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा है जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक जाम हो गया है। पूर्व निर्धारित आक्रोश मार्च को देखते हुए पटना ट्राफिक प्लान में रविवार को बदलाव किया गया है।

ये भी पढ़ें:महिला आरक्षण बिल सत्ता पर काबिज रहने का खेल, शिवानंद तिवारी भाजपा पर बरसे

गांधी मैदान से सटे कारगिल चौक पर मंच बनाया गया है। मंच से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित भाजपा के तमाम नेता सभा को संबोधित करेंगे। जदयू, लोजपा आर, हम और रालोमो से भी महिला नेत्री आई हैं। मार्च में विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ नारा लग रहा है। गांधी मैदान में टेंट लगा है। वहां से सभी जेपी गोलंबर होते हुए कारगिल चौक आ रही हैं। भीड़ में गरीब महिलाओं की संख्या अधिक है।

ये भी पढ़ें:हम टिकट देते हैं, RSS वाले पैर धुलवाते हैं; तेजस्वी की महिला आरक्षण बिल पर सफाई

दरअसल केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर महिला आरक्षण संशोधन विधेयक संसद में लाया था। लेकिन, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बिल पर विपक्ष को संतुष्ट करने में विफल रहे। कई घंटों की बहस और प्रधानमंत्री के उद्गार के बाद बिल पर वोटिंग हुई और विपक्षी दलों के कड़े तेवर के कारण यह बिल गिर गया। विधेयक पास कराने में विफल रहे एनडीए को विपक्ष के खिलाफ मुद्दा मिल गया। बीजेपी, जदयू, रालोमो, हम और लोजपा आर के कार्यकर्ता और नेता आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष को महिलाओं के हितों का जरा भी ख्याल नहीं है।

ये भी पढ़ें:'अपनी पीड़ा और गुस्सा जाहिर करना है', महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर PM
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Politics Bihar News Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।