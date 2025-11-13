बिहार में 2010 चुनाव से भी ज्यादा सीटें जीतेगा NDA, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा दावा

संक्षेप: गिरिराज सिंह ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, और इसलिए कोई भी व्यक्ति उन्हें वोट नहीं देना चाहेगा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक पर भ्रष्ट नेताओं का कथित रूप से समर्थन करने का आरोप लगाया और बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की जीत का विश्वास जताया। सिंह ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि गठबंधन 206 से ज्यादा सीटें जीतेगा, जो 2010 के विधानसभा चुनावों से भी बेहतर प्रदर्शन होगा क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास पर भरोसा जताया है।

उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, और इसलिए कोई भी व्यक्ति उन्हें वोट नहीं देना चाहेगा। सिंह ने एएनआई से कहा, "चाहे अखिलेश यादव हों, लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी, बिहार में कोई इन लोगों को वोट क्यों देगा? लालू यादव जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को कोई वोट क्यों देगा, जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ अपने परिवार के लिए जिया है? उन्होंने न तो गरीबों की मदद की और न ही यादवों की। इसीलिए बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास के लिए वोट दिया है।"

भाजपा नेता ने एनडीए गठबंधन के 2010 से बेहतर प्रदर्शन पर भी भरोसा जताया और कहा, "हमने 2010 में 206 सीटें जीती थीं और हम उससे भी ज्यादा सीटें जीतेंगे।" 2010 में, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले भाजपा गठबंधन ने 243 सीटों वाली विधानसभा में 203 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। जदयू ने 115 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा ने 91 सीटें जीती थीं। मौजूदा गठबंधन व्यवस्था में, जदयू और भाजपा दोनों ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई थी, जबकि बाकी सीटें अपने गठबंधन सहयोगियों को बांट दी थीं। 2015 में जेडी(यू) ने पुनः जनादेश हासिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन किया।