NDA will break by the time elections come Pashupati Paras claims also told date of seat sharing in the grand alliance चुनाव आते-आते टूट जाएगा NDA; पशुपति पारस का दावा, महागठबंधन में सीट बंटवारे की तारीख भी बताई, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNDA will break by the time elections come Pashupati Paras claims also told date of seat sharing in the grand alliance

चुनाव आते-आते टूट जाएगा NDA; पशुपति पारस का दावा, महागठबंधन में सीट बंटवारे की तारीख भी बताई

महागठबंधन में शामिल हुई रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने दावा किया है कि बिहार चुनाव आते-आते एनडीए टूट जाएगा। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे पर उन्होने कहा कि 15 से 20 सितंबर के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 8 Sep 2025 06:46 PM
share Share
Follow Us on
चुनाव आते-आते टूट जाएगा NDA; पशुपति पारस का दावा, महागठबंधन में सीट बंटवारे की तारीख भी बताई

एनडीए से अलग होकर हाल ही में महागठबंधन में शामिल हुए राष्ट्रीय लोकजन शक्ति पार्टी (रालोजपा) के अध्यक्ष पशुपति पारस ने दावा किया है कि बिहार चुनाव आते-आते- एनडीए टूट जाएगा। ये बात पारस ने उस सवाल के जवाब में कही जिसमें पूछा गया था, कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बीच खटपट की चर्चा चल रही है। रालोजपा चीफ ने महागठबंधन में सीट बंटवारे की तारीख भी बताई।

पारस ने कहा कि पहले हमारी पार्टी महागठबंधन की विधिवत तरीके से हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब हम लोग महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। वोटर अधिकार यात्रा में हम लोग शामिल नहीं थे। लेकिन अब महागठबंधन के आगामी कार्यक्रमों में रालोजपा भी शामिल होगी। वहीं सीट बंटवारे के सवाल पर पशुपति पारस ने कहा कि देश में दो ही गठबंधन हैं। एक एनडीए, दूसरा इंडिया अलायंस। अभी तक किसी भी गठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया है।

वैसे भी जब चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होता है, उससे कुछ दिन पहले सीट शेयरिंग फाइनल होती है। लेकिन मुझे लगता है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा 15 से 20 सितंबर के बीच में हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:चिराग पासवान को चुनाव से पहले झटका, चाचा पारस की पार्टी में गए LJP-R के कई नेता
ये भी पढ़ें:अनुष्का यादव के भाई आकाश पर पशुपति पारस ने लिया ऐक्शन, 6 साल के लिए RLJP से बाहर
ये भी पढ़ें:महागठबंधन के साथ JMM और RLJP लड़ेंगी बिहार चुनाव! MGB की बैठक में बड़ा फैसला
ये भी पढ़ें:महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर टेंशन? सीपीआई- एमएल ने ठोका 40 पर दावा, लिस्ट सौंपा

आपको बता दें शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की बैठक में पशुपति पारस की रालोजपा और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) को शामिल करने पर सहमति बनी थी। अब बिहार चुनाव रालोजपा और जेएमएम महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। इस बैठक में बिहार की सभी 243 सीटों पर मंथन हुआ।