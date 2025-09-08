चुनाव आते-आते टूट जाएगा NDA; पशुपति पारस का दावा, महागठबंधन में सीट बंटवारे की तारीख भी बताई

महागठबंधन में शामिल हुई रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने दावा किया है कि बिहार चुनाव आते-आते एनडीए टूट जाएगा। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे पर उन्होने कहा कि 15 से 20 सितंबर के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी।

एनडीए से अलग होकर हाल ही में महागठबंधन में शामिल हुए राष्ट्रीय लोकजन शक्ति पार्टी (रालोजपा) के अध्यक्ष पशुपति पारस ने दावा किया है कि बिहार चुनाव आते-आते- एनडीए टूट जाएगा। ये बात पारस ने उस सवाल के जवाब में कही जिसमें पूछा गया था, कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बीच खटपट की चर्चा चल रही है। रालोजपा चीफ ने महागठबंधन में सीट बंटवारे की तारीख भी बताई।

पारस ने कहा कि पहले हमारी पार्टी महागठबंधन की विधिवत तरीके से हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब हम लोग महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। वोटर अधिकार यात्रा में हम लोग शामिल नहीं थे। लेकिन अब महागठबंधन के आगामी कार्यक्रमों में रालोजपा भी शामिल होगी। वहीं सीट बंटवारे के सवाल पर पशुपति पारस ने कहा कि देश में दो ही गठबंधन हैं। एक एनडीए, दूसरा इंडिया अलायंस। अभी तक किसी भी गठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया है।

वैसे भी जब चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होता है, उससे कुछ दिन पहले सीट शेयरिंग फाइनल होती है। लेकिन मुझे लगता है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा 15 से 20 सितंबर के बीच में हो जाएगा।