मगध और शाहाबाद में महागठबंधन पर भारी पड़ेगा एनडीए? एग्जिट पोल में उलटफेर के संकेत
संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025 को लेकर जारी हुए एग्जिट पोल के आंकड़ों में मगध और शाहाबाद क्षेत्र में उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। इन क्षेत्रों में महागठबंधन पर एनडीए को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान हो चुका है, अब 14 नवंबर को आने वाले रिजल्ट पर सबकी निगाहें हैं। इससे पहले जारी हुए अधिकतर एग्जिट पोल के अनुमानों में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की सत्ता में वापसी के संकेत दिए गए हैं। वहीं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को पिछले चुनाव के मुकाबले और नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बीच, सर्वे के आंकड़ों में मगध और शाहाबाद क्षेत्र को लेकर चौंकाने वाले अनुमान दिखाए गए हैं। इस क्षेत्र में उलटफेर के संकेत दिख रहे हैं।
Axis My India नाम की सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दक्षिण बिहार के मगध और शाहाबाद क्षेत्र में इस बार महागठबंधन पर एनडीए भारी पड़ सकता है। पिछले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान इस बेल्ट में आरजेडी, वाम दल और कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली थी।
सर्वे के अनुसार, पाटलिपुत्र और मगध क्षेत्र की कुल 60 विधानसभा सीटों में से एनडीए को सर्वाधिक 35 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन के 25 सीटों पर ही जीत का अनुमान है। पटना, जहानाबाद, गयाजी समेत आसपास के क्षेत्र इस बेल्ट में आते हैं।
वहीं, इस एग्जिट पोल में भोजपुर (शाहाबाद) क्षेत्र की 49 विधानसभा सीटों में एनडीए को 27 और महागठबंधन को 21 सीटों पर जीत का अनुमान है, अन्य के खाते में एक सीट जा सकती है। इस बेल्ट में आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर समेत आसपास के क्षेत्र आते हैं।
बता दें कि मगध और शाहाबाद को महागठबंधन अपने गढ़ के रूप में देखता रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में इस क्षेत्र की अधिकतर सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन ने यहां एनडीए के ऊपर अच्छी खासी बढ़त बनाई थी। हालांकि, मिथिलांचल, चंपारण जैसे अन्य क्षेत्रों में एनडीए को बढ़त मिलने से वह सत्ता को बरकरार रखने में कामयाब रहा था।