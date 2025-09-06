NDA should not score self goal in Bihar assembly elections Upendra Kushwaha warns allies बिहार विधानसभा चुनाव में सेल्फ गोल ना कर दे एनडीए, उपेंद्र कुशवाहा ने सहयोगियों को चेताया, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार विधानसभा चुनाव में सेल्फ गोल ना कर दे एनडीए, उपेंद्र कुशवाहा ने सहयोगियों को चेताया

पटना के मिलर स्कूल मैदान में आयोजित राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) की सभा में पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा समेत अपने अन्य सहयोगियों को हिदायत देते हुए कहा कि आगामी बिहार चुनाव में एनडीए कहीं सेल्फ गोल न कर दे, इसका ध्यान रखना होगा।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 6 Sep 2025 01:32 PM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए के सभी दल एकजुट होकर तैयारियों में जुटने का दावा कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सहयोगियों को चेताया है। पटना के मिलर स्कूल मैदान में शुक्रवार को हुई आरएलएम की रैली में कुशवाहा ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में सेल्फ गोल के कारण एनडीए कुछ सीटों पर हार गया था। यह गलती आगामी विधानसभा चुनाव में न हो, इसका ध्यान रखना होगा।

उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से राजनीतिक पारा गर्मा गया है। कुशवाहा के बयान से एनडीए के अंदर भीतरघात की चर्चा होने लगी है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुशवाहा ने काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। मगर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से महागठबंधन से चुनाव लड़े सीपीआई-माले के प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा की जीत हुई थी। हालांकि, उपेंद्र कुशवाहा की हार की वजह राजाराम नहीं, बल्कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह थे।

दरअसल, पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से बगावत कर कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय काराकाट से ताल ठोकी थी। इससे एनडीए के वोटों का बंटवारा हो गया। कुशवाहा तीसरे नंबर पर खिसक गए। अब कुशवाहा ने भाजपा समेत अन्य सहयोगी दलों को विधानसभा चुनाव में इसी तरह का 'सेल्फ गोल' नहीं करने की हिदायत दी है। पटना रैली में उन्होंने कहा कि एनडीए को एकजुट रहना होगा।

चुनावी विश्लेषकों के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह के काराकाट से निर्दलीय उतरने पर राजपूत वोट उनके साथ चले गए थे। वहीं, कोइरी वोटर एनडीए से छिटककर महागठबंधन में चले गए। इसका असर सिर्फ काराकाट ही नहीं बल्कि आसपास की आरा, सासाराम और बक्सर जैसी सीटों पर भी पड़ा। यहां भी एनडीए के प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था।