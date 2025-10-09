NDA seat sharing will be announced in a day or two Dilip Jaiswal says ready for Mahabharata एक-दो दिन में NDA के सीट बंटवारे का ऐलान होगा, जायसवाल बोले- महाभारत के लिए तैयार, Bihar Hindi News - Hindustan
एक-दो दिन में NDA के सीट बंटवारे का ऐलान होगा, जायसवाल बोले- महाभारत के लिए तैयार

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला का ऐलान एक-दो दिन में कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए के पांचों पांडव (BJP, JDU, LJP-R, HAM और RLM) महाभारत के लिए तैयार हैं।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 9 Oct 2025 07:43 PM
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एक-दो दिन में एनडीए में सीट सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सभी घटक दलों के नेता चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से गठबंधन में हैं। जायसवाल ने कहा कि पांचों पांडव (पांचों पार्टियां) महाभारत के लिए तैयार हैं, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए जीत दर्ज करेगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी के विभिन्न सीटों पर पैनल तैयार हो गया है। चुनाव समिति की तीन दिन हुई बैठक में सभी सीटिंग सीटों और हारी हुई सीटों पर चर्चा की गई। उम्मीदवारों के पैनल को अब केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा, वहां से कैंडिडेट के नामों का ऐलान होगा।

सीट बंटवारे के सवाल पर जायसवाल ने कहा कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है। उन्होंने भाजपा, जदयू, एलजेपी-आर, हम और आरएलएम में सीटों पर किसी भी तरह के विवाद से इनकार कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चिराग, मांझी और कुशवाहा चट्टानी ताकत के साथ खड़े हुए हैं।

वहीं, भाजपा के वरीय नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी गुरुवार को कहा कि एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल स्टेज में है। जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ही तय नहीं हो पा रहा है।