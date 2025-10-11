NDA का सीट बंटवारा फाइनल नहीं? कुशवाहा के पोस्ट से खलबली, BJP ने कहा था आज ऐलान होगा

बिहार एनडीए में विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारा अभी फाइनल नहीं हो पाया है, यह संकेत आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के शनिवार सुबह किए गए पोस्ट से मिले हैं। दूसरी ओर, भाजपा ने आज शाम को ही सीट शेयरिंग का ऐलान करने की बात कही है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी फाइनल नहीं होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से लगभग सब फाइनल होने और आज (शनिवार) शाम को सीट बंटवारा घोषित करने की बात भले ही कह दी गई। मगर सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट से खलबली मचा दी। उन्होंने कहा कि सीटों पर वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है।

आरएलएम चीफ के पोस्ट से यह संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए में अब भी सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार सुबह ट्वीट कर लिखा, “इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए। वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। इंतजार कीजिए! मीडिया में कैसे खबर चल रही है, मुझको नहीं पता। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए।”

भाजपा ने आज ऐलान की बात कही दूसरी ओर, बीजेपी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार रात को पटना स्थित पार्टी दफ्तर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि घटक दलों के बीच सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। शनिवार को दिल्ली में प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक है, इसके बाद शाम में दिल्ली या पटना से सीट शेयरिंग फॉर्मूला का ऐलान हो जाएगा।