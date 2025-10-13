मांझी, कुशवाहा ने NDA की लिस्ट अटकाई? कैंडिडेट और सीट की सूची का ऐलान टला, पीसी स्थगित

Bihar NDA Seat Candidate List: एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सीट और कैंडिडेट की लिस्ट अटक गई है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो टल गई है। जेडीयू ने इसकी जानकारी देने वाला ट्वीट भी डिलीट कर दिया है।

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सीट बंटवारे को लेकर जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बीच सीट और कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा टल गई है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना दी गई थी, लेकिन वह स्थगित हो गई। इस बात की जानकारी देने वाला जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) का ट्वीट भी डिलीट हो गया है। एनडीए के नेताओं ने रविवार की शाम आपसी सहमति से सीट बंटवारे का दावा किया था। जीतनराम मांझी के अलावा सभी नेताओं ने एक तरह का ट्वीट भी किया था। बाद में मांझी ने कहा कि जो मिला वो संतुष्ट हैं, लेकिन कम सीट मिलने का खामियाजा एनडीए को भुगतना पडे़गा। उपेंद्र कुशवाहा भी बाद में शायरी करने लगे।