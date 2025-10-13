मांझी, कुशवाहा ने NDA की लिस्ट अटकाई? कैंडिडेट और सीट की सूची का ऐलान टला, पीसी स्थगित
Bihar NDA Seat Candidate List: एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सीट और कैंडिडेट की लिस्ट अटक गई है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो टल गई है। जेडीयू ने इसकी जानकारी देने वाला ट्वीट भी डिलीट कर दिया है।
बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सीट बंटवारे को लेकर जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बीच सीट और कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा टल गई है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना दी गई थी, लेकिन वह स्थगित हो गई। इस बात की जानकारी देने वाला जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) का ट्वीट भी डिलीट हो गया है। एनडीए के नेताओं ने रविवार की शाम आपसी सहमति से सीट बंटवारे का दावा किया था। जीतनराम मांझी के अलावा सभी नेताओं ने एक तरह का ट्वीट भी किया था। बाद में मांझी ने कहा कि जो मिला वो संतुष्ट हैं, लेकिन कम सीट मिलने का खामियाजा एनडीए को भुगतना पडे़गा। उपेंद्र कुशवाहा भी बाद में शायरी करने लगे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ऐलान कल होगा और 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक एनडीए के सारे कैंडिडेट नामांकन कर देंगे। भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पटना में हैं और जो भी असहमति है, उसे सुलझा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा-आर के बीच सीटों की अदला-बदली को लेकर मतभेद उभर गए हैं। चिराग पासवान को मिल रही 29 सीटें 2020 के हिसाब से किसी ना किसी दूसरी पार्टी के हिस्से से दी जा रही है। इसमें कुछ सीट जेडीयू भाजपा या लोजपा-आर को नहीं देना चाहती है।
एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी दल भी जेडीयू और नीतीश कुमार की स्थिति पर तंज कस रहे हैं। राजद प्रवक्ता मनोज झा और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि असल में इस सीट बंटवारा में बीजेपी प्लस 142 है और नीतीश की जेडीयू 101। राजद और कांग्रेस के नेताओं ने जेडीयू और बीजेपी के बराबर सीटें लड़ने को लेकर कहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार दिया जाएगा।
एनडीए के सीट बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जेडीयू को 101-101 सीट मिली है। चिराग पासवान की लोजपा-आर को 29, उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो और जीतनराम मांझी की हम को 6-6 सीट मिली है। इसको लेकर कुशवाहा और मांझी की पार्टी में भारी बवाल मचा है। मांझी 15 सीट मांग रहे थे जबकि कुशवाहा भी कम से कम 10 सीट की उम्मीद में थे। चिराग ने इन दोनों नेताओं से लगभग 5 गुना सीट झटका है जो उनकी परेशानी का कारण है। दोनों की पार्टी में भी टिकट के दावेदारों के इस्तीफे का दबाव है।