एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी सस्पेंस कायम, गिरिराज सिंह ने चुपचाप चिराग के दावों पर उठाए सवाल

Bihar Election 2025: एनडीएम में सीट बंटवारे को लेकर असंतोष फिलहाल जारी है। गिरिराज सिंह ने चुपचाप चिराग पासवान के दावों पर सवाल उठाए और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर नाराजगी जताई।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 01:26 PM
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए ने भले ही सीटों का बंटवारा कर लिया है लेकिन ऐसा लगता है कि असंतोष की लहर अभी भी कायम है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने नाम लिए बिना चिराग पासवान के दावों पर सवाल उठाए और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का भी आरोप लगाया।

इंडिया टीवी से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि सीटों के बंटवारे में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। उनका कहना था कि नेताओं को कार्यकर्ताओं की आवाज बनना जरूरी है। उन्होंने पूछा, “जहां हम पिछली बार 500 से 700 वोटों के अंतर से हारे थे, वह सीट दूसरे को दे दी जाए, क्या यह सही है?”

बिना नाम लिए चिराग पर साधा निशाना

इसके अलावा, गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर भी चिराग पासवान का नाम लिए बिना तंज कसा। उन्होंने लिखा, “आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। 2010 में बिहार चुनाव में एनडीए ने 243 में से 206 सीटें जीतीं। जदयू ने 141 में से 115, बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीतीं। स्ट्राइक रेट 81% और 89% थी। तब भी धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी थे और आज भी हैं।”

दरअसल, इस बार सीट बंटवारे के दौरान चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रदर्शन और स्ट्राइक रेट का हवाला देकर दबाव बनाया और 29 सीटें हासिल कर लीं। इसके चलते बीजेपी और जदयू को पिछली बार से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अंतिम बंटवारे के अनुसार, बीजेपी 101, जदयू 101, एलजेपी 29, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 और राष्ट्रीय लोकमोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है मगर कुछ नेता अपना अपना नामांकर कर रहे हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं हैं। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
