एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी सस्पेंस कायम, गिरिराज सिंह ने चुपचाप चिराग के दावों पर उठाए सवाल

Bihar Election 2025: एनडीएम में सीट बंटवारे को लेकर असंतोष फिलहाल जारी है। गिरिराज सिंह ने चुपचाप चिराग पासवान के दावों पर सवाल उठाए और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर नाराजगी जताई।

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए ने भले ही सीटों का बंटवारा कर लिया है लेकिन ऐसा लगता है कि असंतोष की लहर अभी भी कायम है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने नाम लिए बिना चिराग पासवान के दावों पर सवाल उठाए और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का भी आरोप लगाया।

इंडिया टीवी से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि सीटों के बंटवारे में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। उनका कहना था कि नेताओं को कार्यकर्ताओं की आवाज बनना जरूरी है। उन्होंने पूछा, “जहां हम पिछली बार 500 से 700 वोटों के अंतर से हारे थे, वह सीट दूसरे को दे दी जाए, क्या यह सही है?”

बिना नाम लिए चिराग पर साधा निशाना इसके अलावा, गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर भी चिराग पासवान का नाम लिए बिना तंज कसा। उन्होंने लिखा, “आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। 2010 में बिहार चुनाव में एनडीए ने 243 में से 206 सीटें जीतीं। जदयू ने 141 में से 115, बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीतीं। स्ट्राइक रेट 81% और 89% थी। तब भी धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी थे और आज भी हैं।”