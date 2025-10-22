9 जिलों में तैयार NDA का वॉर प्लान, नाक का सवाल बनीं ये सीटें; सेंध लगाने को तैयार महागठबंधन

संक्षेप: Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में एनडीए ने 9 जिलों की 36 सीटों पर नई रणनीति बनाई है। अब उसके सामने आठ जिलों में पिछली हार का बदला और सुपौल में जीत दोहराने की चुनौती सामने है।

Bihar Election 2025: बिहार में चुनावी रण सज चुका है और एनडीए ने अब अपनी स्पेशल वार प्लान टेबल पर रख दी है। जिन आठ जिलों में पिछली बार उसका खाता तक नहीं खुला था, अब वहीं से जीत की नई कहानी लिखने की तैयारी है। दूसरी ओर, सुपौल जो एनडीए का शत-प्रतिशत जिला रहा है वहां पिछली जीत दोहराना भी किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं। मगर महागठबंधन ने भी पूरा जोर लगा दिया है।

पटना से लेकर शिवहर तक और किशनगंज से लेकर औरंगाबाद तक, एनडीए ने बिहार के नौ जिलों की 36 विधानसभा सीटों पर फोकस करते हुए विशेष रणनीति बनाई है। इन जिलों में जदयू, भाजपा, लोजपा (रामविलास), रालोमो और हम सभी पांच घटक दलों ने मिलकर एक साझा मैदान रणनीति तैयार की है।

केन्द्रीय नेतृत्व ने हर पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अब ये अध्यक्ष जमीनी निगरानी कर रहे हैं, ताकि बूथ स्तर तक समन्वय बना रहे और कहीं भी संवादहीनता न हो।

आठ जिलों की हार बनी चुनौती 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को शिवहर, किशनगंज, बक्सर, अरवल, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और जहानाबाद जिलों की 31 सीटों पर एक भी जीत नहीं मिली थी। इनमें से 28 सीटें महागठबंधन ने झटकी थीं, जबकि तीन सीटें तीसरे मोर्चे के खाते में चली गईं। अब एनडीए इन इलाकों में हार को सीख मानकर नए समीकरण बिठाने में जुटा है।

नाक का सवाल बनी सुपौल की सीट सुपौल जिला इस बार एनडीए के लिए टेस्ट जोन बना है। 2020 में एनडीए ने यहां की सभी पांच सीटें जीती थीं, यानी सौ फीसदी सफलता मिली थी। इस बार उसी प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। गठबंधन ने सुपौल में संयुक्त जमीनी टीम बनाई है, जिसमें जिलाध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष तक को घर-घर संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है।

महागठबंधन की नजर भी सुपौल पर उधर, महागठबंधन भी एनडीए के इस गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने स्थानीय नेतृत्व को सक्रिय मोड में डाल दिया है। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि एनडीए के आत्मविश्वास में ही उसकी ढिलाई छिपी है।