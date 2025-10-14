सीटों के नाम पर बात जारी है; जेडीयू, बीजेपी, चिराग, कुशवाहा, संतोष का एक सुर; नीतीश, मांझी खामोश
सीटों की संख्या बांटने के तीसरे दिन बिहार में एनडीए में शामिल पांच दलों के नेताओं ने ट्वीट करके या बयान देकर कहा है कि सीटों की संख्या तो तय हो गई थी, बस सीटों के नाम पर बातचीत अंतिम दौर में है।
बिहार एनडीए में शामिल पांच दल जेडीयू, बीजेपी, लोजपा-आर, हम और रालोमो के नेताओं ने ट्वीट करके या बयान देकर कहा है कि सीटों की संख्या का बंटवारा तो पहले ही हो चुका है, अब हर दल को आवंटित होने वाली सीटों का नाम और कैंडिडेट तय करने की बातचीत अंतिम दौर में है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि मंगलवार की शाम तक सारे दलों की कैंडिडेट लिस्ट जारी हो जाएगी। जेडीयू नेता संजय झा और विजय चौधरी ने नीतीश कुमार की नाराजगी की अटकलों को खारिज कर दिया है और कहा है कि एनडीए एकजुट है। विजय चौधरी ने हालांकि माना है कि सीट बंटवारे की वजह से जेडीयू में नाराजगी है, लेकिन मनाने की कोशिश चल रही है।
जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने सोमवार की शाम 4 बजे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सीट और कैंडिडेट की लिस्ट जारी करने की सूचना दी थी, लेकिन वह टल गई। उसके बाद एनडीए में मतभेद और नीतीश की नाराजगी की चर्चा तेज हो गई थी। सीटों की संख्या के बंटवारे के दिन नीतीश और जीतनराम मांझी को छोड़कर बाकी नेताओं ने एक जैसा ट्वीट करके बताया था कि कौन पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी। लेकिन आज जेडीयू के नेताओं को छोड़कर बाकी दलों के नेताओं ने एक जैसे से बताया है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा की बात अंतिम दौर में है। अब तक नीतीश ने सीट बंटवारे पर कोई ट्वीट नहीं किया है।
सम्राट के ट्वीट और चिराग, कुशवाहा और संतोष के पोस्ट में ‘एनडीए सरकार’ का अंतर
आज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुबह 10.52 बजे पोस्ट किया- “एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं।” सम्राट के बाद 11.02 बजे राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, लेकिन आगे जोड़ दिया- “बिहार है तैयार। एनडीए सरकार।”
नीतीश कुमार खुश हैं, एनडीए के लिए प्रचार करेंगे; जेडीयू के संजय झा ने अटकलों को खारिज किया
इन दोनों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी - रामविलास (एलजेपी-आर) के नेता चिराग पासवान ने 11.11 बजे भी कुशवाहा की तरह ‘बिहार है तैयार, एनडीए सरकार’ के नारे के साथ पोस्ट खत्म किया। 11.31 बजे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी यही लिखा, लेकिन ‘बिहार है तैयार, एनडीए सरकार’ वाला नारा उसमें नहीं दिखा। सम्राट चौधरी के पोस्ट में भी यह बात नहीं थी। जायसवाल के बाद 11.33 बजे हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी ट्वीट किया और ‘बिहार है तैयार, एनडीए सरकार’ के साथ बात पूरी की।
एनडीए को जिताएं, नीतीश सरकार बनाएं; बोले निशांत, एक करोड़ नौकरी-रोजगार का वादा भी दोहराया
एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू के नेताओं ने समाचार लिखे जाने तक यह ट्वीट नहीं किया है। संजय झा, उमेश कुशवाहा और पार्टी के एक्स हैंडल पर एनडीए के बाकी नेताओं द्वारा पोस्ट मैसेज नहीं दिख रहा है। जीतनराम मांझी ने सीट बंटवारे की घोषणा के बाद ट्वीट नहीं किया है। उनकी नाराजगी की बातों को उनके बेटे और पार्टी अध्यक्ष संतोष सुमन ने नकारा है और कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए की जीत के लिए पूरी मेहनत से काम करेगी।