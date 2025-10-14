सीटों के नाम पर बात जारी है; जेडीयू, बीजेपी, चिराग, कुशवाहा, संतोष का एक सुर; नीतीश, मांझी खामोश

सीटों की संख्या बांटने के तीसरे दिन बिहार में एनडीए में शामिल पांच दलों के नेताओं ने ट्वीट करके या बयान देकर कहा है कि सीटों की संख्या तो तय हो गई थी, बस सीटों के नाम पर बातचीत अंतिम दौर में है।

बिहार एनडीए में शामिल पांच दल जेडीयू, बीजेपी, लोजपा-आर, हम और रालोमो के नेताओं ने ट्वीट करके या बयान देकर कहा है कि सीटों की संख्या का बंटवारा तो पहले ही हो चुका है, अब हर दल को आवंटित होने वाली सीटों का नाम और कैंडिडेट तय करने की बातचीत अंतिम दौर में है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि मंगलवार की शाम तक सारे दलों की कैंडिडेट लिस्ट जारी हो जाएगी। जेडीयू नेता संजय झा और विजय चौधरी ने नीतीश कुमार की नाराजगी की अटकलों को खारिज कर दिया है और कहा है कि एनडीए एकजुट है। विजय चौधरी ने हालांकि माना है कि सीट बंटवारे की वजह से जेडीयू में नाराजगी है, लेकिन मनाने की कोशिश चल रही है।

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने सोमवार की शाम 4 बजे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सीट और कैंडिडेट की लिस्ट जारी करने की सूचना दी थी, लेकिन वह टल गई। उसके बाद एनडीए में मतभेद और नीतीश की नाराजगी की चर्चा तेज हो गई थी। सीटों की संख्या के बंटवारे के दिन नीतीश और जीतनराम मांझी को छोड़कर बाकी नेताओं ने एक जैसा ट्वीट करके बताया था कि कौन पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी। लेकिन आज जेडीयू के नेताओं को छोड़कर बाकी दलों के नेताओं ने एक जैसे से बताया है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा की बात अंतिम दौर में है। अब तक नीतीश ने सीट बंटवारे पर कोई ट्वीट नहीं किया है।