जदयू सांसद दे रहे थे भाषण, एनडीए विधायकों ने छोड़ा मंच; महोत्सव में गठ-बंधन खुला?

बिहार के बांका में इन दिनों में मंदार महोत्सव चल रहा है। महोत्सव के उद्घाटन समारोह में आज उस समय अजीबोगरीब और असहज स्थिति उत्पन्न हो गई, जब मंच पर अध्यक्षता कर रहे बांका के जदयू सांसद गिरिधारी यादव का भाषण चल रहा था और उसी दौरान एनडीए से ही जुड़े जिले के सभी पांचों विधायक एक-एक कर मंच छोड़कर चले गए।

सांसद गिरिधारी यादव जैसे ही अपना संबोधन प्रारंभ करने वाले थे, सबसे पहले धोरैया से जदयू विधायक मनीष कुमार मंच से उठकर बाहर निकल गए। उनके तुरंत बाद पूर्व मंत्री सह अमरपुर विधायक जयंत राज एवं बेलहर विधायक मनोज यादव एक साथ उठे और सीधे कृषि प्रदर्शनी स्थल की ओर रवाना हो गए। कुछ ही क्षणों बाद मौके पर मौजूद स्थानीय विधायक पूरनलाल टुडू भी मंच छोड़कर चले गए।

स्थिति तब और असहज हो गई जब सांसद अभी अपना भाषण पूरा भी नहीं कर पाए थे कि बांका विधायक रामनारायण मंडल भी उठकर मंच से चले गए। इस दौरान मंच पर सभी माननीयों की कुर्सियां खाली हो चुकी थीं और अकेले सांसद गिरधारी यादव का भाषण चलता रहा। इसके बावजूद मंच पर राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आते दिखे।

दरअसल, इस घटनाक्रम की पटकथा कार्यक्रम की शुरुआत में ही लिखी जा चुकी थी, जब बेलहर विधायक मनोज यादव ने अपने भाषण के दौरान यह आरोप लगाया कि समारोह की अध्यक्षता स्थानीय विधायक को मिलनी चाहिए थी। उन्होंने सीधे तौर पर मंच की अध्यक्षता कर रहे सांसद पर कटाक्ष करते हुए असंतोष जाहिर कर दिया। सांसद की मौजूदगी में विधायक ने उनके अध्यक्ष होने पर विरोध दर्जा कराया। चर्चा शुरू हो गयी थी कि कुछ ना कुछ होगा।

कार्यक्रम के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर बेलहर विधायक मनोज यादव ने स्पष्ट कहा कि समारोह में उनकी मांग जायज थी। नियमित रूप से ऐसे कार्यक्रमों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी स्थानीय विधायक को मिलनी चाहिए। जदयू सांसद गिरधारी यादव से इस मामले में कोई जवाब नहीं आया। अन्य विधायकों ने व्यस्तता की बात बताई।

भव्य सांस्कृतिक आयोजन मंदार महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आगाज बुधवार की रात बॉलीवुड के प्रख्यात पार्श्व गायक यासिर देसाई और गायिका स्वाति मल्लिक की सुरीली आवाज से हुआ। पहले ही दिन सांस्कृतिक मंच संगीत, रोशनी और दर्शकों के उत्साह से सराबोर नजर आया। युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले यासिर देसाई ने जैसे ही मंच संभाला, दर्शक झूमने को मजबूर हो गए। उनकी मधुर आवाज ने ठंडी रात में भी गर्मजोशी भर दी। यासिर ने अपनी चर्चित फिल्मों के गीतों की झड़ी लगा दी - बेईमान लव का “मैं अधूरा”, “मेरे पीछे हिंदुस्तान है”, मशीन फिल्म का “इतना तुम्हें चाहना है”, और फिल्म गोल्ड का पुरस्कार प्राप्त गीत “नैनो ने बांधी” सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।