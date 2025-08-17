एनडीए के मिशन बिहार का 23 अगस्त से आगाज, हर दिन 14 विधानसभाओं में सम्मेलन, 14 टीमें गठित
बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का विधानसभा सम्मेलन 23 अगस्त से शुरू होगा। हर दिन 14 विधानसभाओं में सम्मेलन होगा। इसके लिए 14 टीम बनायी गई है। जिनका नेतृत्व एनडीए के वरिष्ठ नेता करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी इसका हिस्सा होंगे।
बिहार में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के बीच एनडीए ने भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। जिसके मद्देनजर एनडीए का विधानसभा सम्मेलन 23 अगस्त से शुरू होगा। हर दिन 14 विधानसभाओं में कार्यक्रम होगा। जिसके लिए 14 टीमें बनाई गई है। एनडीए सम्मेलन की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन 23 अगस्त से 24 सितंबर तक चलेगा। यह सम्मेलन सात चरणों में पूरा होगा, जिसमें पहले चरण में 42 विधानसभाओं और दूसरे चरण में भी 42 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा।
कुल 243 विधानसभाओं में यह आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रतिदिन औसतन 14 सभाएं आयोजित होंगी। एक महीने में 18 दिन सम्मेलन होंगे। वहीं 14 सम्मेलन को 14 टीमों में बांटा गया है। जिसका नेतृत्व एनडीए के वरिष्ठ नेता करेगें। हर टीम में 7 सदस्य होंगे, टीमों के नेतृत्वकर्ता संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, उमेश कुशवाहा, श्रवण कुमार, रामनाथ ठाकुर, रत्नेश सदा, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, शीला मंडल, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, राज भूषण निषाद, राधा मोहन सिंह, रवि शंकर प्रसाद और पांचों घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे।
इस अभियान की घोषणा जेडीयू कार्यालय में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी (रामविलास), हम और रालोमो—पांचों घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक मंच पर नज़र आए। एनडीए साझा लक्ष्य पर केंद्रित है। '2025 में 225, फिर से नीतीश' यह नारा गांव-गांव और प्रखंड़ों तक पहुंचाने का है।